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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie sinkt rapide - -7,10 % - 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die LPKF Laser & Electronics Aktie, bisher, um -7,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie sinkt rapide - -7,10 % - 28.04.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.04.2026

    Mit einer Performance von -7,10 % musste die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,96 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die LPKF Laser & Electronics Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +133,61 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +30,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +165,87 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von LPKF Laser & Electronics einen Anstieg von +196,99 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +30,35 %
    1 Monat +165,87 %
    3 Monate +133,61 %
    1 Jahr +97,06 %
    Stand: 28.04.2026, 10:27 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Neubewertung der LPKF-Aktie wegen Gerüchten und Leaks zur Rolle bei Glas‑Substraten, Kursfantasien und Spekulationen über starke Aufwärtsbewegungen versus Skepsis, dass eine hohe Marktkapitalisierung unrealistisch ist; zudem werden kurzfristige Liquiditätsbewegungen, Insiderverhalten und ein bevorstehender Resultats‑Catalyst diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Zur LPKF Laser & Electronics Diskussion

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 380,92 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,46 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,61 %.

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    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    -4,73 %
    +30,35 %
    +165,87 %
    +133,61 %
    +97,06 %
    +71,36 %
    -28,17 %
    +128,92 %
    +39,99 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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