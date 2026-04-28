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    Besonders beachtet!

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    ITM Power Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,96 % - 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die ITM Power Aktie, bisher, um -7,96 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Besonders beachtet! - ITM Power Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,96 % - 28.04.2026
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    Wie hat sich die ITM Power-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -7,96 % musste die ITM Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,5730, mit einem Minus von -7,96 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ITM Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +120,23 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +14,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +139,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ITM Power auf +137,53 %.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,16 %
    1 Monat +139,52 %
    3 Monate +120,23 %
    1 Jahr +329,40 %
    Stand: 28.04.2026, 10:28 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte von ITM Power. Der Kursrückgang wird teils als gesund gesehen; entscheidend bleiben klare Aufträge bzw. definitives Auftragsvolumen statt bloßer Spekulation. Einige setzen auf Dipkäufe, Short-Positionen und deren Rückkauf, London- vs. Deutscher-Handel wird verglichen. Die Wasserstoffstory (HysetCo/Uber-Investitionen) könnte mittelfristig antreiben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 992,85 Mio. € wert.

    Öl- und Gas-Schock beflügelt dynaCERT, ITM und Nel im Up-Move aber Panik bei Jungheinrich!


    Die Börse gibt und nimmt. Hatte man beim kanadischen Wasserstoff-Treibstoffsparer dynaCERT über Monate Stillstand beobachten müssen, so zeigt sich nun der Durchbruch in Asien. Mit beiden Händen wird die Kraftstoff-Spartechnologie der Kanadier in …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +2,21 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,73 %. Siemens Energy verliert -1,73 %

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    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    -9,25 %
    +14,16 %
    +139,52 %
    +120,23 %
    +329,40 %
    +94,20 %
    -72,32 %
    +699,41 %
    -48,30 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
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