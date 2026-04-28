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    Rambus Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die Rambus Aktie, bisher, um -15,39 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rambus Aktie.

    Besonders beachtet! - Rambus Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 28.04.2026
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    Rambus ist ein US-Halbleiter- und IP-Spezialist mit Fokus auf Hochgeschwindigkeits-Speicher- und Interface-Technologien für Rechenzentren, KI und Netzwerke. Kern: IP-Lizenzen, Sicherheits- und Speicherchips. Starke Position in High-End-DRAM-Interfaces. Wettbewerber: Synopsys, Cadence, Arm, Micron. USP: tiefes Speicher-Know-how, starke Patentbasis, Fokussierung auf High-Performance-Anwendungen.

    Rambus Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.04.2026

    Die Rambus Aktie notiert aktuell bei 102,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -15,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -18,55  entspricht. Der Kursrückgang der Rambus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,39 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Rambus Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,19 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Rambus Aktie damit um -5,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rambus +32,58 % gewonnen.

    Rambus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,03 %
    1 Monat +34,46 %
    3 Monate +5,19 %
    1 Jahr +131,35 %
    Stand: 28.04.2026, 10:28 Uhr

    Informationen zur Rambus Aktie

    Es gibt 108 Mio. Rambus Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,14 Mrd. € wert.

    AMD, Intel & Nvidia: Vorsicht vor zu viel Euphorie – die Absturzgefahr ist groß!


    Investoren befinden sich seit Wochen im Chip-Rausch und kaufen den Halbleiterindex SOX auf immer neue Höhen. Doch Vorsicht ist angebracht, beweist jetzt Rambus.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Infineon Technologies, Synopsys und Co.

    Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. Synopsys notiert im Minus, mit -0,71 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,37 %.

    Rambus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rambus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rambus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rambus

    -14,43 %
    -5,03 %
    +34,46 %
    +5,19 %
    +131,35 %
    +154,26 %
    +546,46 %
    +883,99 %
    +545,58 %
    ISIN:US7509171069WKN:906870
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