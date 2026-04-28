Oracle Aktie schwach im Handel - 28.04.2026

Die Oracle Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,32 % auf 142,70€. Damit verliert die Aktie -4,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,32 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Oracle Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,54 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,52 % verloren.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,65 % 1 Monat +20,90 % 3 Monate -0,54 % 1 Jahr +20,36 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:28 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 410,30 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,66 %. IBM notiert im Plus, mit +0,40 %. Microsoft verliert -0,26 % SAP notiert im Minus, mit -0,15 %.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.