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Oracle Aktie schwach im Handel - 28.04.2026
Am 28.04.2026 ist die Oracle Aktie, bisher, um -3,32 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.
Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.
Oracle aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026
Die Oracle Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,32 % auf 142,70€. Damit verliert die Aktie -4,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,32 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Oracle Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,54 % hinzunehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,52 % verloren.
Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,65 %
|1 Monat
|+20,90 %
|3 Monate
|-0,54 %
|1 Jahr
|+20,36 %
Informationen zur Oracle Aktie
Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 410,30 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,66 %. IBM notiert im Plus, mit +0,40 %. Microsoft verliert -0,26 % SAP notiert im Minus, mit -0,15 %.
Oracle Aktie jetzt kaufen?
Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.