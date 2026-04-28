Advanced Micro Devices - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Advanced Micro Devices Aktie. Mit einer Performance von -2,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 278,00€, mit einem Minus von -2,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +32,49 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +20,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,94 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +53,31 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,62 % 1 Monat +60,94 % 3 Monate +32,49 % 1 Jahr +235,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:28 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von AMD: heftige Rally (z. B. 270% in einem Jahr, ~60% in 30 Tagen), Diskussion ob Anstieg durch Intel-/TSMC‑Earnings oder eigene Stärke getrieben ist, hohe Bewertung im Vergleich zu Peers, Teilverkäufe und Gewinnmitnahmen, Risiko eines Blow‑off‑Top bzw. Korrektur, langfristiges Potenzial (bis ~1000 USD) und Erwartung wichtiger Quartalszahlen/Guidance.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 452,91 Mrd. € wert.

Investoren befinden sich seit Wochen im Chip-Rausch und kaufen den Halbleiterindex SOX auf immer neue Höhen. Doch Vorsicht ist angebracht, beweist jetzt Rambus.

So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,35 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,78 %. Broadcom verliert -2,20 %

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.