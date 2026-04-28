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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Advanced Micro Devices Aktie bisher Verluste von -2,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026
    Foto: 1068642736

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Wie hat sich die Advanced Micro Devices-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Advanced Micro Devices Aktie. Mit einer Performance von -2,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 278,00, mit einem Minus von -2,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +32,49 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +20,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,94 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +53,31 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,62 %
    1 Monat +60,94 %
    3 Monate +32,49 %
    1 Jahr +235,71 %
    Stand: 28.04.2026, 10:28 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von AMD: heftige Rally (z. B. 270% in einem Jahr, ~60% in 30 Tagen), Diskussion ob Anstieg durch Intel-/TSMC‑Earnings oder eigene Stärke getrieben ist, hohe Bewertung im Vergleich zu Peers, Teilverkäufe und Gewinnmitnahmen, Risiko eines Blow‑off‑Top bzw. Korrektur, langfristiges Potenzial (bis ~1000 USD) und Erwartung wichtiger Quartalszahlen/Guidance.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

    Zur Advanced Micro Devices Diskussion

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 452,91 Mrd. € wert.

    AMD, Intel & Nvidia: Vorsicht vor zu viel Euphorie – die Absturzgefahr ist groß!


    Investoren befinden sich seit Wochen im Chip-Rausch und kaufen den Halbleiterindex SOX auf immer neue Höhen. Doch Vorsicht ist angebracht, beweist jetzt Rambus.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,35 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,78 %. Broadcom verliert -2,20 %

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    -2,42 %
    +20,62 %
    +60,94 %
    +32,49 %
    +235,71 %
    +256,74 %
    +287,31 %
    +8.461,02 %
    +9.056,80 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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