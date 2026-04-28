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    Broadcom Aktie fällt auf 349,00€ - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Broadcom Aktie bisher Verluste von -2,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Besonders beachtet! - Broadcom Aktie fällt auf 349,00€ - 28.04.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Wie hat sich die Broadcom-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Broadcom Aktie notiert aktuell bei 349,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,85  entspricht. Der Kursrückgang der Broadcom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,20 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Broadcom-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,64 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +4,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Broadcom auf +19,69 %.

    Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,59 %
    1 Monat +36,43 %
    3 Monate +26,64 %
    1 Jahr +111,94 %
    Stand: 28.04.2026, 10:28 Uhr

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,65 Bil. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Broadcom

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,61 %. Intel notiert im Minus, mit -1,81 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,35 %. Qualcomm verliert -1,78 % Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,09 %.

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    Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Broadcom

    -2,41 %
    +4,59 %
    +36,43 %
    +26,64 %
    +111,94 %
    +531,39 %
    +816,73 %
    +2.553,75 %
    +30.718,58 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z
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