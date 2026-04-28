ENI Aktie heute im Plus - 28.04.2026

Die ENI Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,17 % auf 23,615€ zulegen. Das sind +0,725 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ENI Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,615€, mit einem Plus von +3,17 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ENI ist ein integrierter italienischer Energiekonzern mit Fokus auf Öl, Gas, LNG, Raffinerie, Chemie (Versalis) und zunehmend erneuerbare Energien. Stark in Exploration & Produktion, v. a. in Afrika und im Mittelmeerraum. Wichtige Konkurrenten: Shell, BP, TotalEnergies, Repsol. USP: starke Position in Gas/LNG, technologische Expertise in Offshore- und Tiefseeprojekten, wachsendes Low-Carbon-Portfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +33,78 % bei ENI.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,54 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +41,81 % gewonnen.

ENI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,15 % 1 Monat -3,54 % 3 Monate +33,78 % 1 Jahr +77,52 %

Informationen zur ENI Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:29 Uhr

Es gibt 3 Mrd. ENI Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,12 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,78 %. Equinor notiert im Plus, mit +2,86 %. Shell notiert im Plus, mit +2,76 %. Repsol legt um +2,54 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +2,71 %.

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Ob die ENI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ENI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.