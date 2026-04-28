🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Liquide AktievorwärtsNachrichten zu Air Liquide

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Air Liquide Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die Air Liquide Aktie, bisher, um -3,60 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Air Liquide Aktie.

    Besonders beachtet! - Air Liquide Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.04.2026
    Foto: eyewave - stock.adobe.com

    Air Liquide ist ein weltweit führender Industriegase-Konzern (u.a. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff) für Industrie, Gesundheit und Elektronik. Starke Position in Europa/Global Top 3. Wichtige Konkurrenten: Linde, Air Products, Messer. Stärken: breites Kundenportfolio, langfristige Lieferverträge, hohe Eintrittsbarrieren, Technologieführerschaft bei Wasserstoff- und Dekarbonisierungslösungen.

    Wie hat sich die Air Liquide-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Air Liquide Aktie. Mit einer Performance von -3,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Air Liquide Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,60 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.497,48€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.245,65€
    Basispreis
    3,84
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Air Liquide Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,27 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Air Liquide Aktie damit um -3,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Air Liquide eine positive Entwicklung von +17,96 % erlebt.

    Während Air Liquide deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört Air Liquide heute zu den auffälligeren Werten.

    Air Liquide Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,51 %
    1 Monat +10,16 %
    3 Monate +20,27 %
    1 Jahr +5,21 %
    Stand: 28.04.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Air Liquide Aktie

    Es gibt 579 Mio. Air Liquide Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,48 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 28.04. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Ein …

    JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal um ein Prozent unter dem Expertenkonsens gelegen, schrieb der neu für den Gasekonzern …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Air Products & Chemicals und Co.

    Air Products & Chemicals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,97 %.

    Air Liquide Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Air Liquide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Liquide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Air Liquide

    -5,64 %
    -4,74 %
    +9,88 %
    +19,61 %
    +5,01 %
    +15,97 %
    +45,83 %
    +160,88 %
    +688,64 %
    ISIN:FR0000120073WKN:850133
    Air Liquide direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Air Liquide Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.04.2026 Am 28.04.2026 ist die Air Liquide Aktie, bisher, um -3,60 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Air Liquide Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     