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Air Liquide Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 28.04.2026
Am 28.04.2026 ist die Air Liquide Aktie, bisher, um -3,60 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Air Liquide Aktie.
Air Liquide ist ein weltweit führender Industriegase-Konzern (u.a. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff) für Industrie, Gesundheit und Elektronik. Starke Position in Europa/Global Top 3. Wichtige Konkurrenten: Linde, Air Products, Messer. Stärken: breites Kundenportfolio, langfristige Lieferverträge, hohe Eintrittsbarrieren, Technologieführerschaft bei Wasserstoff- und Dekarbonisierungslösungen.
Wie hat sich die Air Liquide-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Air Liquide Aktie. Mit einer Performance von -3,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Air Liquide Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,60 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Obwohl die Air Liquide Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,27 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Air Liquide Aktie damit um -3,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Air Liquide eine positive Entwicklung von +17,96 % erlebt.
Während Air Liquide deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört Air Liquide heute zu den auffälligeren Werten.
Air Liquide Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,51 %
|1 Monat
|+10,16 %
|3 Monate
|+20,27 %
|1 Jahr
|+5,21 %
Informationen zur Air Liquide Aktie
Es gibt 579 Mio. Air Liquide Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,48 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart Europa - 28.04. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Air Products & Chemicals und Co.
Air Products & Chemicals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,97 %.
Air Liquide Aktie jetzt kaufen?
Ob die Air Liquide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Liquide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.