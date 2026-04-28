DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Südzucker nach vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate belegten zwar die im Jahresverlauf erwartete, deutlich abnehmende Dynamik, lägen aber knapp über seinen bereits gesunkenen Erwartungen, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,52EUR auf Tradegate (28. April 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00 € , was einem Rückgang von -22,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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