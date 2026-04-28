DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SGL Carbon auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,70 auf 4,05 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften ein weiter schwieriges Marktumfeld für den Kohlenstoffspezialisten belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem 21-prozentigen Umsatzrückgang sowie einem um 12 Prozent gesunkenen operativen Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 4,49EUR auf Tradegate (28. April 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.