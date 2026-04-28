Waste Management: Aufwärtstrend intakt, Aktie konsolidiert auf höherem Niveau

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 193,00 US-Dollar (Stand 27. April 2026). Damit notiert die Aktie deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 144,40 US-Dollar, aber zugleich klar unter dem Hoch von 224,40 US-Dollar. Rechnerisch bewegt sich der Titel damit eher im mittleren Bereich der Drei-Jahres-Spanne, mit einem komfortablen Abstand nach unten und spürbarem Erholungspotenzial nach oben. Die aktuelle Zone um 190 bis 195 US-Dollar spiegelt eine Phase der Neuorientierung wider, in der sich der Markt nach der starken Aufwärtsbewegung der Jahre 2023 bis Anfang 2025 auf einem höheren Niveau einpendelt.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Waste Management einen klaren Aufwärtstrend. Vom Tief bei 144,40 US-Dollar Ende September 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Etappen nach oben und markierte Ende Februar 2025 ein Drei-Jahres-Hoch bei 224,40 US-Dollar. Auf diese dynamische Rally folgte eine ausgedehnte Konsolidierungsphase, in der die Notierung wiederholt zwischen 185 und etwas über 210 US-Dollar pendelte. Insgesamt bleibt der langfristige Trend aufwärtsgerichtet, auch wenn die jüngere Entwicklung von Gewinnmitnahmen und Seitwärtsbewegungen geprägt ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie signalisiert nachlassende Dynamik

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kurse derzeit grob im Bereich von rund 200 US-Dollar. Damit handelt die Waste-Management-Aktie mit 193,00 US-Dollar etwa 3,5 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Das deutet auf eine abgeschwächte Aufwärtsdynamik hin: Der übergeordnete Trend bleibt zwar intakt, kurzfristig dominiert jedoch eine Konsolidierung unterhalb der vielbeachteten Trendlinie. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die 200-Tage-Linie würde ein frisches technisches Kaufsignal liefern und den Weg in Richtung der bisherigen Jahreshochs wieder freimachen.

Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Kursbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 185 bis 188 US-Dollar eine markante Unterstützungszone herausgebildet, in der der Kurs seit Ende 2025 mehrfach nach oben drehte. Fällt diese Zone, rücken weitere Haltemarken um 180 und 175 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich um 200 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstand, der zusätzlich durch die 200-Tage-Linie verstärkt wird. Gelingt hier der Ausbruch, wären die nächsten Zielzonen im Bereich von 210 bis 212 US-Dollar zu sehen. Darüber bleibt das Drei-Jahres-Hoch bei 224,40 US-Dollar der zentrale übergeordnete Widerstand, an dem sich die mittelfristigen Aufwärtsperspektiven der Waste-Management-Aktie messen lassen müssen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Waste Management Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.