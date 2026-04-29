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    Indexstrategien

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    Der Schweizer Aktienmarkt: ein solides Basisinvestment

    Mit dem Index-Zertifikat auf den Aktionär Schweiz Index können Anleger systematisch in trendstarke Schweizer Qualitätsaktien investieren und von stabilen Cashflows sowie Dividenden profitieren.

    Der Schweizer Aktienmarkt gilt vielen als solides Basisinvestment. Der Leitindex SMI wird von global führenden Konzernen aus den Sektoren Pharma, Konsumgüter und Industrie geprägt. Deren Geschäftsmodelle sind weniger konjunkturabhängig, was die Volatilität des Index im internationalen Vergleich deutlich reduziert. Im Unterschied zu zyklischeren Märkten wie Deutschland oder den USA schwankt der Schweizer Markt nicht nur weniger stark, er wächst auch stabiler: Die hohe Gewichtung defensiver Branchen sorgt für kontinuierliche Cashflows und attraktive Dividenden. Makroökonomisch bleibt die Schweiz solide: Für 2026 wird ein Wachstum von bis zu 1,1 Prozent erwartet. Die exportorientierte Volkswirtschaft ist aber anfällig für Zölle und geopolitische Konflikte. Morgan Stanley und Solactive haben den Schweizer Aktienmarkt über das Index-Zertifikat auf den Aktionär Schweiz Index (DE000DA0AAW8) mit einer systematischen Relative-Stärke-Strategie investierbar gemacht.  

    12 trendstarke Schweizer Large & Mid Caps plus Novartis, Roche und Nestlé 

    Für den Aktionär Schweiz Index qualifizieren sich alle Aktien mit Listing an der SIX (Schweizer Börse), die einen Börsenwert von mindestens 500 Mio. Schweizer Franken aufweisen. Für diese wird die relative Stärke gemessen (Trend-Signal-Indicator, TSI). Ziel des Trendstärke-Konzepts ist es, systematisch immer auf die Aktien zu setzen, die gerade besser performen als der Gesamtmarkt. Damit sich das Indexportfolio aber nicht völlig vom SMI abkoppelt, werden dessen drei Hauptgewichte Novartis, Nestlé und Roche (= zusammen über 50 Prozent der SMI-Marktkapitalisierung) an den Anpassungsterminen im März und September mit jeweils 10 Prozent gewichtet; anschließend werden die 12 trendstärksten Aktien gleichgewichtet aufgenommen. Da Trends schnell umschlagen können, ist ein hoher Portfolioumschlag eher die Regel denn die Ausnahme. 

    Aktueller Index nach Gewichtung: Nestlé (10,5 Prozent), Roche, Novartis, Huber & Suhner, VAT Group, Swisscom, Valiant Holding, Banque Cantonale de Genève, Berner Kantonalbank, Luzerner Kantonalbank, Baseler Kantonalbank, OC Oerlikon, Basellandschaftliche Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise und Mobilezone (5,5 Prozent). Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden die Dividenden nach Abzug etwaiger Steuern reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. Der Spread beträgt 0,03 Euro (0,27 Prozent). 

    ZertifikateReport-Fazit: Das Produkt spricht Anleger an, die sich mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont ein Stück Schweizer Solidität ins Depot legen wollen und dabei auf ein Trendstärkekonzept mit systematischer Auswahl vertrauen. Ein Wechselkursrisiko, dass in der Aufwertung des Euro gegenüber dem Franken besteht, ist bei der Anlage zu berücksichtigen. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Aktionär Schweiz Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Schweiz Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Indexstrategien Der Schweizer Aktienmarkt: ein solides Basisinvestment Der Schweizer Aktienmarkt gilt als solides Investment mit defensiven Weltmarktführer, starken Cash Flows und attraktiven Dividenden. Das Index-Zertifikat macht die Schweiz über einen Relative-Stärke-Ansatz investierbar.

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