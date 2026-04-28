Gold – Strategien für Seitwärts- und Aufwärtsbewegungen

In Zeiten geo- und handelspolitischer Unsicherheiten (Iran-Konflikt, US-Zölle) und hoher Staatsverschuldung gilt Gold vielen Anlegern als sicherer Hafen. Da Gold nicht beliebig vermehrbar ist, schützt es vor Inflationstendenzen, die derzeit durch die Schließung der Straße von Hormus weiter befeuert werden. Zudem bauen Zentralbanken ihre Bestände weiter aus. Da der Goldpreis nur geringfügig mit Aktien und Anleihen korreliert, ist eine Gold-Beimischung geeignet für die Diversifikation des Depots.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD9FKU6 bietet bei einem Preis von 385,80 Euro (Bezugsverhältnis 0,1) einen Puffer von 3,2 Prozent. Bei unveränderten Wechselkursen liegt die Maximalrendite liegt bei ca. 14,70 Euro oder 23,4 Prozent p.a., wenn die Feinunze Gold am 19.6.26 mindestens auf Höhe des Caps von 4.700 US-Dollar notiert. Barausgleich in jedem Szenario.

Prognose Seitwärtsbewegung: Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000MM9HHH5 von Morgan Stanley weist einen Puffer von 8,5 Prozent auf und generiert beim Preis von 371 Euro bei konstanten Wechselkursen eine maximale Rendite von ca. 21,20 Euro oder 14,5 Prozent p.a., wenn die Feinunze am 18.9.26 mindestens 4.600 US-Dollar kostet. Auch dieses Produkt hat ein Bezugsverhältnis von 0,1 und wird in bar abgerechnet.

Prognose steigender Goldpreise: Gold-ETC (Open End)

Ein Gold-ETC der BNP Paribas mit der ISIN DE000PS7G0L8 entspricht 1/10 Feinunze Gold (31,1034768 Gramm x 0,1). Da das Verwahrentgelt von derzeit 0,99 Prozent pro Jahr nur über das Bezugsverhältnis auf täglicher Basis entnommen werden kann, liegt dieses aktuell bei 0,09108458. Die Partizipationsrate beträgt jedoch 1:1, sodass die Goldpreisbewegungen exakt abgebildet werden. Für diesen ETC werden keine physischen Bestände gehalten, stattdessen überwacht die Tochter der Deutschen Börse AG, Clearstream Frankfurt AG, die Sicherheitenstellung der BNP Paribas. Der Spread beträgt aktuell 0,74 Euro, was einer Spanne von ca. 8,70 US-Dollar in der Feinunze Gold entspricht.

ZertifikateReport-Fazit: Nach dem Allzeithoch bei 5.600 US-Dollar Ende Januar gibt’s Gold derzeit 15 Prozent günstiger. Auch wenn derzeit nicht mit fallenden Zinsen zu rechnen ist, bleibt Gold als Inflationsschutz und Diversifikator gesucht. Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird, übernehmen Anleger mit nicht-wechselkursgesicherten Zertifikaten und ETCs ein Wechselkursrisiko (=Aufwertung des Euro).

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de