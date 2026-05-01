Zinsdeckel in Kanada sorgt für Boom bei Wucherkrediten! Droht USA dasselbe?

Der Fall von Laura Pelletier, über den Bloomberg berichtet, zeigt, wie schnell aus einem finanziellen Engpass ein persönlicher Albtraum entstehen kann. Die 47-Jährige aus Ottawa nahm einen zweiwöchigen Kredit mit einem annualisierten Zinssatz von mehr als 1.800 Prozent auf. Sie wollte damit Kosten decken, die entstanden waren, nachdem ihr Bruder bei einem Motorradunfall fast ums Leben gekommen war.

Es klingt wie Wucher aus einer anderen Zeit, doch ein neuer Kreditschock spielt sich online ab. In Kanada boomt ein Schattenmarkt für kurzfristige Darlehen mit effektiven Jahreszinsen von über 1.800 Prozent. Besonders brisant: Auch in den USA warnen Banker bereits vor ähnlichen Folgen, sollten Kreditkartenzinsen stark gedeckelt werden.

Doch aus einem Kredit wurden immer neue Kredite. Innerhalb von nur zwei Monaten lieh sie sich bei 22 nicht lizenzierten Anbietern knapp 12.600 kanadische Dollar. Am Ende schuldete sie fast 21.600 kanadische Dollar. Der einzige Ausweg war die Privatinsolvenz.

Kanada hat den maximal zulässigen Zinssatz auf 35 Prozent gesenkt. Was Verbraucher schützen sollte, könnte nun jedoch riskante Schuldner in die Arme unregulierter Anbieter treiben. Laut der Canadian Lenders Association könnten in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres bis zu 2,2 Millionen Menschen in Kanada den Zugang zu Krediten verloren haben.

Die Folge: Wer bei regulierten Anbietern abgelehnt wird, sucht online nach Alternativen. Genau dort lauern Anbieter, die häufig nicht in der jeweiligen Provinz lizenziert sind. Laut Daten der Credit Counselling Society stieg die Nutzung unlizenzierter Anbieter für kleine, kurzfristige Kredite im vergangenen Jahr landesweit um 60 Prozent.

Die Methoden dieser Anbieter sind brutal. Betroffene berichten von unerlaubten Abbuchungen, täglichen Droh-Mails, Warnungen vor rechtlichen Schritten und der Drohung, Arbeitgeber oder Angehörige zu kontaktieren. In Calgary sollen die Betreiber eines unlizenzierten Kreditgebers sogar Tausende Anrufe pro Tag ausgelöst haben.

Nun schauen auch die USA genauer hin. Präsident Donald Trump hat vorgeschlagen, die Zinsen für Kreditkarten auf zehn Prozent zu deckeln. Laut Bloomberg warnte JPMorgan-Chef Jamie Dimon, Banken könnten dann vielen Amerikanern Kreditlinien streichen. Für Verbraucher mit schlechter Bonität würde der legale Kreditmarkt enger und der illegale womöglich attraktiver werden.

Das ist die bittere Pointe: Eine Zinsbremse soll schützen. Doch wenn sich Banken und lizenzierte Anbieter zurückziehen, entsteht Raum für Kredit-Haie im Netz. Für Menschen in Not kann das zur Falle werden – mit Zinssätzen, die nicht nach Hilfe klingen, sondern nach Ruin.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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