🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Kredithaie kassieren 1.800 %

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zinsdeckel in Kanada sorgt für Boom bei Wucherkrediten! Droht USA dasselbe?

    In Kanada erlebt der Markt für illegale Online-Kredite einen Boom. Zinssätze von bis zu 1.800 Prozent schockieren. Grund ist ausgerechnet ein Zinsdeckel. Ähnliches könnte auch den USA drohen. Die Hintergründe.

    Kredithaie kassieren 1.800 % - Zinsdeckel in Kanada sorgt für Boom bei Wucherkrediten! Droht USA dasselbe?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Es klingt wie Wucher aus einer anderen Zeit, doch ein neuer Kreditschock spielt sich online ab. In Kanada boomt ein Schattenmarkt für kurzfristige Darlehen mit effektiven Jahreszinsen von über 1.800 Prozent. Besonders brisant: Auch in den USA warnen Banker bereits vor ähnlichen Folgen, sollten Kreditkartenzinsen stark gedeckelt werden.

    Der Fall von Laura Pelletier, über den Bloomberg berichtet, zeigt, wie schnell aus einem finanziellen Engpass ein persönlicher Albtraum entstehen kann. Die 47-Jährige aus Ottawa nahm einen zweiwöchigen Kredit mit einem annualisierten Zinssatz von mehr als 1.800 Prozent auf. Sie wollte damit Kosten decken, die entstanden waren, nachdem ihr Bruder bei einem Motorradunfall fast ums Leben gekommen war.

    Doch aus einem Kredit wurden immer neue Kredite. Innerhalb von nur zwei Monaten lieh sie sich bei 22 nicht lizenzierten Anbietern knapp 12.600 kanadische Dollar. Am Ende schuldete sie fast 21.600 kanadische Dollar. Der einzige Ausweg war die Privatinsolvenz.

    Kanada hat den maximal zulässigen Zinssatz auf 35 Prozent gesenkt. Was Verbraucher schützen sollte, könnte nun jedoch riskante Schuldner in die Arme unregulierter Anbieter treiben. Laut der Canadian Lenders Association könnten in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres bis zu 2,2 Millionen Menschen in Kanada den Zugang zu Krediten verloren haben.

    Die Folge: Wer bei regulierten Anbietern abgelehnt wird, sucht online nach Alternativen. Genau dort lauern Anbieter, die häufig nicht in der jeweiligen Provinz lizenziert sind. Laut Daten der Credit Counselling Society stieg die Nutzung unlizenzierter Anbieter für kleine, kurzfristige Kredite im vergangenen Jahr landesweit um 60 Prozent.

    Die Methoden dieser Anbieter sind brutal. Betroffene berichten von unerlaubten Abbuchungen, täglichen Droh-Mails, Warnungen vor rechtlichen Schritten und der Drohung, Arbeitgeber oder Angehörige zu kontaktieren. In Calgary sollen die Betreiber eines unlizenzierten Kreditgebers sogar Tausende Anrufe pro Tag ausgelöst haben.

    Nun schauen auch die USA genauer hin. Präsident Donald Trump hat vorgeschlagen, die Zinsen für Kreditkarten auf zehn Prozent zu deckeln. Laut Bloomberg warnte JPMorgan-Chef Jamie Dimon, Banken könnten dann vielen Amerikanern Kreditlinien streichen. Für Verbraucher mit schlechter Bonität würde der legale Kreditmarkt enger und der illegale womöglich attraktiver werden.

    Das ist die bittere Pointe: Eine Zinsbremse soll schützen. Doch wenn sich Banken und lizenzierte Anbieter zurückziehen, entsteht Raum für Kredit-Haie im Netz. Für Menschen in Not kann das zur Falle werden – mit Zinssätzen, die nicht nach Hilfe klingen, sondern nach Ruin.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kredithaie kassieren 1.800 % Zinsdeckel in Kanada sorgt für Boom bei Wucherkrediten! Droht USA dasselbe? In Kanada erlebt der Markt für illegale Online-Kredite einen Boom. Zinssätze von bis zu 1.800 Prozent schockieren. Grund ist ausgerechnet ein Zinsdeckel. Ähnliches könnte auch den USA drohen. Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     