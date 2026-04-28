NAGA: EBITDA steigt um 130 Prozent

NAGA arbeite laut SMC-Research mit Hochdruck und unter starkem KI-Einsatz an der Verbesserung der Effizienz und der Erhöhung der Wachstumsdynamik. Kostenseitig habe das im ersten Quartal schon große Fortschritte ermöglicht, so dass das EBITDA um 130 Prozent auf 2,3 Mio. Euro gestiegen sei, gleichbedeutend mit einem Margenanstieg von 6,1 auf 15,8 Prozent. Daraus resultiere – erstmals in der Firmenhistorie – mit 0,5 Mio. Euro ein Nettogewinn im ersten Quartal, nach einem Fehlbetrag von -1,7 Mio. Euro vor einem Jahr. Das Management habe im Earnings-Call auf Nachfrage bestätigt, dass das Nettoergebnis auch künftig positiv bleiben solle.

Die NAGA Group hat nach Darstellung von SMC-Research das EBITDA im ersten Quartal trotz noch rückläufiger Erlöse um 130 Prozent gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen geht davon aus, dass diverse Initiativen zur Stärkung der Erlösdynamik in den nächsten Quartalen auch umsatzseitig zu Fortschritten führen, und sieht für den Fall bei der Aktie trotz einer ersten kräftigen Erholung noch hohes spekulatives Potenzial.

Der Gewinnsprung sei trotz noch rückläufiger Erlöse gelungen, wobei das Minus von 12 Prozent zum Vorjahr fast vollständig auf Wechselkurseffekte zurückzuführen sei. Aktuell werden zahlreiche Maßnahmen, insbesondere Produktverbesserungen und die Gewinnung neuer Partner, umgesetzt, die zu einer Rückkehr auf den Wachstumspfad in den nächsten Quartalen führen sollen. Das Management gehe weiterhin davon aus, den Umsatz im Gesamtjahr auf 68 Mio. bis 75 Mio. Euro und das EBITDA auf 10 und 15 Mio. Euro zu verbessern.

Die Analysten trauen das NAGA weiterhin zu, haben in Reaktion auf die Quartalsergebnisse lediglich ihre Umsatzschätzung etwas reduziert, wobei der neue Wert von 70 Mio. Euro (zuvor: 72 Mio. Euro) weiter im Rahmen der Zielspanne liege. Zugleich haben sie aber ihre Taxe für die EBITDA-Marge von 15,6 auf 16,3 Prozent angehoben.

Auch nach dem jüngsten Kurssprung, mit dem die großen Chancen des Geschäftsmodells an der Börse endlich gewürdigt wurden, sehen die Analysten damit bei einem unveränderten Kursziel von 9,50 Euro ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent. Vor diesem Hintergrund bestätigen sie ihr Urteil „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.04.2026 um 10:40 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.04.2026 um 9:30 Uhr fertiggestellt und am 28.04.2026 um 10:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-28-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,96 % und einem Kurs von 4,38EUR auf Tradegate (28. April 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.