PTX Metals - Mehr Kapital für die Exploration in Nord-Ontario

PTX Metals (WKN A403Z4 / TSXV PTX) verschafft sich zusätzlichen finanziellen Spielraum. Das kanadische Explorationsunternehmen hat das Volumen seiner laufenden, nicht vermittelten Privatplatzierung ausgeweitet. Durch die Aufstockung des Flow-Through-Anteils sichert das Unternehmen vor allem seine kommenden Explorationsprogramme in Ontario ab. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Monats erwartet. Das Finanzierungspaket kombiniert zwei strategische Bausteine, die klar voneinander getrennt sind.

Aufgestockte Flow-Through-Platzierung

Die aktuelle Anpassung betrifft ausschließlich diesen projektbezogenen Teil der Finanzierung. Das Volumen wird von zuvor 3,75 Millionen CAD auf nun bis zu 4,75 Millionen CAD aufgestockt. Der Ausgabepreis bleibt dabei unverändert bei 0,125 CAD je Flow-Through-Stammaktie. Die Bruttoerlöse aus dieser Tranche fließen zweckgebunden in qualifizierte kanadische Explorationsausgaben für die Ontario-Projekte.

Der steuerliche Zeitplan für dieses Instrument ist klar definiert: Die Mittel müssen bis spätestens 31. Dezember 2027 in die Projektentwicklung investiert werden. Die steuerliche Zurechnung dieser Ausgaben an die Käufer der Aktien erfolgt mit Wirksamkeitsdatum zum 31. Dezember 2026 – und zwar in einem Gesamtbetrag, der mindestens dem Bruttoerlös der Ausgabe entspricht.

Unverändertes Unit-Angebot für das Betriebskapital

Der zweite Baustein dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und umfasst weiterhin ein Volumen von bis zu 2,0 Millionen CAD. Der Ausgabepreis liegt bei 0,11 CAD je Unit, wobei sich jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Warrant zusammensetzt. Ein ganzer Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb von 36 Monaten eine weitere Stammaktie für 0,18 CAD zu erwerben. Dabei werden weder Bruchteile von Warrant-Aktien ausgegeben noch Barabgeltungen gewährt.

Ein wichtiges Detail für Investoren ist die integrierte Beschleunigungsklausel: PTX Metals kann die Laufzeit der Warrants vorzeitig verkürzen, falls der Schlusskurs der Stammaktie an der TSX Venture Exchange an mehr als 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,40 CAD schließt. Die Nettoerlöse dieser Unit-Tranche dienen ausschließlich der Stärkung des Betriebskapitals und allgemeinen Unternehmenszwecken.

Kernfokus Ontario: Gold und kritische Mineralien

Die frischen Mittel aus der Flow-Through-Tranche fließen in ein Portfolio, das strategisch in geologisch aussichtsreichen Gebieten Nord-Ontarios positioniert ist. Die Region zeichnet sich durch ein stabiles regulatorisches Umfeld und großen Reichtum an kritischen Mineralien aus. Im Zentrum der Entwicklungsstrategie stehen zwei Flaggschiffprojekte, die das Potenzial der Region widerspiegeln.

Das W2-Kupfer-Nickel-PGE-Projekt liegt strategisch günstig am Zugang zur bekannten "Ring of Fire"-Region und profitiert von der Nähe zu bestehender Winterstraßen-Infrastruktur. Das Shining Tree Gold Project befindet sich wiederum im produktiven Timmins Gold Camp, in direkter Nachbarschaft zu etablierten Lagerstätten und bekannten Bergbauunternehmen.

Fazit: Mit der ausgeweiteten Finanzierung treibt PTX Metals die systematische Entwicklung seiner Kernprojekte weiter voran. Aktionäre erhalten durch das diversifizierte Portfolio Zugang zu zwei strategisch wichtigen Rohstoffsegmenten – der klassischen Goldexploration gepaart mit zukunftsrelevanten kritischen Mineralien wie Kupfer, Nickel und Platingruppenelementen.

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