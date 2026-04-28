DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen für den Pharmakonzern an die ordentlichen Quartalszahlen an. Der Zwischenbericht habe bestätigt, dass weder das kurzfristige Wachstum noch die Bewertung das Problem seien, sondern das fehlende Marktvertrauen in die Strategie sowie die Forschungs- und Entwicklungskompetenz, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Antworten auf diese Fragen erwartet Papadakis von der neuen Konzernchefin, die in Kürze ihr Amt antritt, erst vor oder um den Veröffentlichungstermin für die Zweitquartalszahlen herum. Die Skepsis der Anleger bezüglich der neuen Führung sei in der jüngsten Kursentwicklung der Aktie schon deutlich geworden. Die Dividendenrendite von 5,5 Prozent beinhalte ein angesichts der niedrigen Erwartungen tolerables Chance-Risiko-Verhältnis./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 78,99EUR auf Tradegate (28. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

