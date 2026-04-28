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    Kursziel 8.000 US-Dollar

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    Geldentwertung droht: Ray Dalio rät Anlegern zu 15 % Gold im Depot

    Ray Dalio sieht Gold als Schutzschild in einer unsicheren Welt. Warum er jetzt zu einer ungewöhnlich hohen Quote rät und welche Bank sogar 8.000 US-Dollar je Unze für möglich hält.

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    Kursziel 8.000 US-Dollar - Geldentwertung droht: Ray Dalio rät Anlegern zu 15 % Gold im Depot
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Pedro Fiuza

    Gold rückt in Zeiten geopolitischer Spannungen erneut in den Fokus großer Investoren. Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio empfiehlt Anlegern, zwischen 5 und 15 Prozent ihres Vermögens in das Edelmetall zu investieren. Hintergrund sei die hohe Unsicherheit durch den Iran-Krieg, der sich inzwischen in die neunte Woche zieht, sowie tiefgreifende Veränderungen im globalen Finanzsystem. "Ich halte es für wichtig zu verstehen, dass Gold eine Form von Geld ist", sagte der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates im Interview mit CNBC.

    Dalio verweist auf mehrere Risiken zugleich: steigende Energiepreise, politische Belastungen in den USA, die blockierte Straße von Hormus sowie eine Weltordnung, in der immer mehr Transaktionen außerhalb des Dollarsystems stattfinden. Vor dem Krieg liefen über die Meerenge rund 20 Prozent des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls. Für Anleger werde damit wichtiger, Vermögen breiter abzusichern. Gold sei nicht nur ein Wertspeicher, sondern auch ein zentraler Diversifikator im Portfolio.

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    Zugleich erwartet Dalio für die USA eine "stagflationäre Phase" mit höherer Inflation und schwächerem Arbeitsmarkt. Trotz robuster Unternehmensgewinne und eines seit Kriegsbeginn gestiegenen S&P 500 sieht er die Weltwirtschaft in einem schnellen Umbruch. Neben geopolitischen Risiken nennt er den technologischen Wandel durch Künstliche Intelligenz. "Ich glaube, man wird bei KI entweder auf der Welle reiten oder untergehen", sagte Dalio. Gleichzeitig warnte er, dass KI die bestehende Vermögenskluft weiter vergrößern dürfte.

    Zusätzlichen Rückenwind erhält Gold laut der Deutschen Bank durch die Käufe der Zentralbanken. Der Anteil des Edelmetalls an den weltweiten Zentralbankreserven habe sich seit den 1990er Jahren auf inzwischen rund 30 Prozent verdreifacht. Gleichzeitig sei der Anteil des US-Dollars von mehr als 60 auf etwa 40 Prozent gefallen. Strategin Mallika Sachdeva sprach von einer bemerkenswerten Verschiebung im globalen Reserveverhalten.

    Vor allem Schwellenländer treiben diesen Trend. Seit der Finanzkrise seien sie für den gesamten Goldankauf der Zentralbanken verantwortlich. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen und Schwellenländer ihre Reserven stärker in Gold umschichten, sieht die Deutsche Bank erhebliches Potenzial: Der Goldpreis könnte in den kommenden fünf Jahren auf 8.000 US-Dollar je Unze steigen. Das läge rund 70 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Nach dem starken Lauf der vergangenen Jahre bleibt Gold damit für viele Investoren mehr als nur ein Krisenschutz – es wird zunehmend als strategische Alternative zum US-Dollar gesehen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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    Kursziel 8.000 US-Dollar Geldentwertung droht: Ray Dalio rät Anlegern zu 15 % Gold im Depot Ray Dalio sieht Gold als Schutzschild in einer unsicheren Welt. Warum er jetzt zu einer ungewöhnlich hohen Quote rät und welche Bank sogar 8.000 US-Dollar je Unze für möglich hält.
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