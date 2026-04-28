Kupfer, Nickel, Gold, Uran – Dieser Explorer bündelt die Metalle der Zukunft

PTX Metals steht an einem der spannendsten Punkte seiner Firmengeschichte: Das Bohrprogramm auf seinem Flaggschiffprojekt im kanadischen Ring of Fire liefert überzeugende Ergebnisse, die Finanzierung wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Aktie notiert noch weit unter dem Niveau, das ein solcher Rohstoffmix in einem strukturellen Defizitmarkt rechtfertigen würde.

Kupfer und Nickel sind die Rohstoffe, an denen die Energiewende nicht vorbeikommt. Stromnetze, Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur, industrielle Motoren – all das ist ohne diese Metalle technisch nicht umsetzbar. Internationale Energie- und Rohstoffexperten prognostizieren, dass der globale Kupferbedarf bis 2035 um 40 bis 60 Prozent steigen wird, während sich die Nachfrage nach batterietauglichem Nickel bis 2030 mehr als verdoppeln dürfte. Das entscheidende Detail: Das Angebot kann mit diesem Wachstum nicht Schritt halten. Neue Großminen brauchen 10 bis 15 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion. Das strukturelle Defizit ist damit bereits eingepreist – nur eben noch nicht in allen Aktien.

Ergänzend gewinnen Platingruppenmetalle in der Wasserstofftechnologie und Brennstoffzellenanwendungen rasant an Bedeutung, während Uran durch das globale Atomkraft-Comeback eine Renaissance erlebt. PTX Metals (ISIN: CA69380V2057, WKN: A40KHN) ist in all diesen Segmenten aktiv – mit einem Portfolio, das genau dort positioniert ist, wo die strukturellen Nachfragekurven in den kommenden Jahren nach oben zeigen.

Im Zentrum der PTX-Investmentthese steht der Ring of Fire in Ontario – eine der strategisch wichtigsten Rohstoffregionen Nordamerikas, die von Kanadas Bundes- und Provinzregierung mit milliardenschweren Infrastrukturprogrammen erschlossen wird. Wyloo Metals (Teil der australischen Fortesque-Gruppe) oder KWG Resources haben die Bedeutung als Platzhirsche des Ring of Fire für den Bergbau längst bestätigt. Und PTX Metals hält in diesem Distrikt eines der flächenmäßig größten und geologisch überzeugendsten Landpakete.

W2: Breite Mineralisierung, sieben Zonen, offenes Tiefenpotenzial

Das Flaggschiffprojekt W2 erstreckt sich über rund 22.000 Hektar und liegt 60 Kilometer südwestlich der Eagle's Nest-Lagerstätte – einer der höchstgradigen Nickelentdeckungen Kanadas der letzten Jahrzehnte. Die geologische Qualität der Nachbarschaft das Ergebnis einer zielgerichteten Akquisitionsstrategie: W2 liegt im selben geologischen Komplex, der auch Eagle's Nest beherbergt und weist dieselben Gesteinsformationen auf, die für Kupfer-Nickel- und Platingruppenmetall-Vererzungen prädestiniert sind.