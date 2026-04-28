WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 293 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten bei Erträgen und Gewinnen die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach den Quartalszahlen. Das starke Wachstum treibe die Gewinnentwicklung an./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 267,5EUR auf Tradegate (28. April 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 293
Kursziel alt: 293
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 293
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