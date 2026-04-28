WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Nachfrage sei robust, schrieb Stefan Augustin am Dienstag anlässlich einer Veranstaltung mit dem Firmenchef. Er sieht die Weichen gestellt, um die Ziele für 2030 zu erreichen./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 19,28EUR auf Tradegate (28. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

