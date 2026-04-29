Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 13-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Amex Exploration, Blue Moon Metals, Endeavour Silver, Equinox Gold, GoldX2 Mining, IsoEnergy, Millennial Potash, Mogotes Metals, Newcore Gold, OR Royalties, Southern Cross Gold und Uranium Energy, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: xx.xx.2026, 07:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die Invest in Stuttgart, ihresgleichen die größte Anlegermesse im deutschsprachigen Raum, war ein unglaublicher Erfolg! An beiden Messetagen war die Halle voll mit interessierten Anlegern, wobei speziell Rohstoffe einen weitaus größeren Raum einnehmen als in den vergangenen Jahren. Zur Deutschen Rohstoffnacht kamen mehr als 700 Besucher, was die Teilnehmerzahl der vergangenen Jahre regelrecht pulverisierte! Man merkt, dass Edelmetalle, aber auch alle anderen Rohstoffe wieder stark im Kommen und in den Köpfen der Investoren angekommen sind. Erste Interviews und Eindrücke von der Messe erhalten Sie bereits in diesem Newsletter, einiges mehr dann im nächsten in der kommenden Woche.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

OR Royalties sichert richtungsweisenden Edelmetall-Stream

Das Unternehmen vermeldete jüngst eine verbindliche Vereinbarung mit Canadian Copper Inc. über einen Edelmetall-Stream in Höhe von 28,0 Millionen Dollar aus den Projekten von Canadian Copper in New Brunswick abgeschlossen hat, die die Liegenschaften Murray Brook und die Liegenschaft Caribou, einschließlich der Aufbereitungsanlage Caribou umfassen. Die Transaktion wird voraussichtlich GEOs hinzufügen, die über den ursprünglich im Februar 2026 veröffentlichten 5-Jahres-Prognosebereich von OR Royalties für 2030 von 120.000 bis 135.000 GEOs hinausgehen.

News: OR Royalties gibt den Erwerb eines Edelmetall-Streams aus Canadian Coppers Projekten in New Brunswick bekannt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Blue Moon Metals veröffentlicht Machbarkeitsstudie

Blue Moon Metals gab jüngst den Abschluss einer Machbarkeitsstudie für sein Nussir-Projekt in Norwegen bekannt. Die durchschnittliche Jahresproduktion beträgt demnach 19.000 Tonnen Kupferäquivalent.

News: Blue Moon gibt die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Nussir-Projekt bekannt

Endeavour Silver produziert 3,3 Millionen Unzen Silberäquivalent

Die Gesellschaft meldete für das erste Quartal 2026 eine Produktion von 1.875.375 Unzen Silber und 11.740 Unzen Gold, was zusammen mit der Produktion von Basismetallen einer Silberäquivalentproduktion von 3,3 Millionen Unzen entspricht.

News: Endeavour Silver produziert 1.875.375 Unzen Silber und 11.740 Unzen Gold, insgesamt 3,3 Millionen Unzen Silberäquivalent im ersten Quartal 2026

GoldX2 Mining landet weiteren Volltreffer

Die Bohrungen in der QES-Zone durchteuften unter anderem 100,75 Meter mit 1,50 g/t Gold, einschließlich 14 Meter mit 3,94 g/t Gold an der Basis der Ressourcen-Tagebaugrube.

News: Gold X2 Bohrungen in QES-Zone durchteufen 100,75 m mit 1,50 g/t Au ab 495 m, einschließlich 14 m mit 3,94 g/t Au ab 542 m an der Basis der Ressourcen-Tagebaugrube

Millennial Potash erhöht Anteil an Banio Projekt

Millennial gab bekannt, dass es eine Meilensteinzahlung an die Verkäufer des Banio-Kaliprojekts in Gabun geleistet hat. Mit dieser zusätzlichen Beteiligung von 10 % steigt der Gesamtanteil von MLP an Banio auf 80 %.

News: Millennial schließt Meilensteinzahlung ab und erhöht seinen Anteil am Banio-Kaliprojekt auf 80 %

Mogotes Metals erhöht Schlagzahl auf Filo Sur

Mogotes meldete kürzlich, dass derzeit vier Bohrgeräte mehrere Porphyr- und Epithermal-Ziele im Mogotes-Filo-Sur-Projekt des Unternehmens bohren, das an die große Kupfer-Gold-Silber-Ressource „Filo Del Sol“ angrenzt.

News: Bohrupdate zum Projekt Filo Sur – 4 Bohranlagen in Betrieb und mehrere Porphyr- und Epithermal-Ziele im Vicuña-Distrikt, Argentinien-Chile im Visier

Southern Cross Gold stößt auf tiefer liegende Goldschicht

Wie die Gesellschaft meldete, hat die tiefste Bohrung auf Sunday Creek in Victoria 460 Meter unterhalb des Golden Dyke eine Goldmineralisierung durchschnitten, was bestätigt, dass das System bis in die bisher größte Tiefe reicht.

News: Southern Cross Gold bohrt tiefstes Loch im Projekt – Gold in 460 Metern Tiefe unterhalb des Golden Dyke gefunden

Dieser Newsletter wurde am xx.xx.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien