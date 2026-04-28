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    Intel versus ARM Holdings – zwei Wetten auf die CPU-Renaissance

    Intel hat den Turnaround geschafft, EV/EBITDA 23 – fair bewertet, aber kein Schnäppchen mehr. ARM Holdings wächst mit über 20 % p.a., EV/EBITDA 95, Rule-of-60. Zwei Aktien, zwei Risikoprofile.

    Für Sie zusammengefasst
    • Intel als Turnaround mit begrenztem Restpotenzial
    • ARM als Lizenzhebel mit hohem Wachstum und Risiko
    • Zwei verschiedene Wetten auf denselben Megatrend

     

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    Intel und ARM Holdings sind keine gleichwertigen KI-Gewinner – sie sind zwei grundverschiedene Wetten auf denselben Megatrend. Das ist der entscheidende Unterschied, den der Markt vergangene Woche ignoriert hat.

    Die CPU ist zurück – und KI ist der Grund

    Lange galt die GPU als alleinige KI-Hardware. Seit DeepSeek ist klar: Moderne KI-Modelle reflektieren beim Reasoning über ihre eigenen Antworten und teilen Teilaufgaben auf verschiedene spezialisierte Modelle auf. Diese Verteilung übernimmt die CPU. Was vor zwei Jahren als Auslaufmodell galt, ist heute Engpass. Das treibt Intel und ARM Holdings – aus völlig verschiedenen Gründen.

    Intel: Der Turnaround ist geschafft – aber der Kurs spiegelt es bereits wider

    Intel hat geliefert. CEO Lip-Bu Tan modernisierte die Fertigung, sicherte neue Aufträge, und das Unternehmen produziert in den USA – politischer Rückenwind, der in der aktuellen Lage nicht zu unterschätzen ist. Nach dem Kurssprung von 25 % auf 70 € (Stand: 24.04.2026) steht das EV/EBITDA bei 23. Das ist eine faire Bewertung, kein Schnäppchen mehr.

    Weiteres Potenzial entsteht nur, wenn die CPU-Nachfrage die Analystenerwartungen für 2026 und 2027 übertrifft. Für das kommende Jahr wird ein Gewinnsprung von 61 % erwartet, danach nochmals 26 % – diese Zahlen sind nach dem Kurssprung bereits eingepreist. Wer auf den Turnaround setzt, bekommt ein berechenbares Restpotenzial auf Sicht von 12 bis 18 Monaten – aber kein exponentielles Upside.

    ARM Holdings: EV/EBITDA 95 – und trotzdem kein Fehler

    ARM Holdings ist anders konstruiert. Das Unternehmen konzipiert Chip-Architekturen und verdient über Lizenzgebühren an jedem weltweit produzierten Chip – unabhängig vom Hersteller. Steigt die globale CPU-Nachfrage, steigt der ARM-Gewinn automatisch mit.

    EV/EBITDA von 95 (Stand: 24.04.2026) klingt nach Überbewertung. Doch ARM erfüllt die sogenannte Rule-of-40 so deutlich, dass man besser von einer Rule-of-60 spricht: Umsatzwachstum über 20 % p.a. auf Sicht der nächsten drei Jahre, Gewinnsprung von 119 % im laufenden Jahr. ARM gehört damit zu den am stärksten und gleichzeitig am profitabelsten wachsenden Unternehmen weltweit.

    Das Risiko ist konkret: Dreht das GPU-CPU-Verhältnis in Rechenzentren wieder auf 8:1, bricht die These. Auch ein einziges verfehltes Quartal erzeugt bei dieser Bewertung einen schmerzhaften Kursrückschlag.

    Zwei Wetten – nicht eine gemeinsame Rallye

    Intel ist eine Turnaround-Spekulation mit überschaubarem Restpotenzial und klarem Risikorahmen – der Turnaround ist geschafft, der Kurs bildet das ab. ARM Holdings ist ein strukturelles Wachstumsmodell mit Bewertungsrisiko – der Lizenz-Hebel ist real, funktioniert aber nur solange das Wachstum die Erwartungen erfüllt.

    Wer berechenbares Restpotenzial mit klarem Risikorahmen sucht, ist bei Intel richtig. Wer den strukturellen KI-Hebel will und Bewertungsrisiko tragen kann, ist bei ARM besser aufgehoben. Das sind keine gleichwertigen Alternativen – das sind zwei verschiedene Entscheidungen für zwei verschiedene Anlegerprofile.

    Im Heibel-Ticker beobachten wir beide Titel seit der Ausgabe vom 24.04.2026 aktiv. Alle Bewertungsdaten beziehen sich auf Stand Freitag, 24.04.2026.



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    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Aktien Intel versus ARM Holdings – zwei Wetten auf die CPU-Renaissance Intel sprang vergangene Woche um 25 % – und ARM Holdings läuft ebenfalls. Wer beide Titel in einen Topf wirft, übersieht den entscheidenden Unterschied: Es sind zwei grundverschiedene Wetten auf denselben Megatrend. Eine Einordnung mit konkreten Bewertungsdaten für Privatanleger.

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