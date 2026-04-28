Ist das Europas heißeste Chip-Aktie?

Die Aktie legt am Dienstag in Oslo rund 6,7 Prozent zu und steigt auf den höchsten Stand seit gut 4 Jahren. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie gut 50 Prozent gewonnen.

Der norwegische Halbleiter-Spezialist Nordic Semiconductor übertrifft mit seinen Zahlen alle Erwartungen, und hebt die Messlatte für das laufende Quartal weiter an. Der norwegische Chiphersteller erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von knapp 192 Millionen US-Dollar – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Treiber des Wachstums war eine breit aufgestellte Nachfrage: Sowohl im Bereich kurzreichweitiger Funktechnologien wie Bluetooth als auch bei Mobilfunklösungen für IoT-Anwendungen zog das Geschäft an.

Auch die Ertragskraft verbesserte sich spürbar. Die Bruttomarge stieg auf 52 Prozent, nach 50 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA kletterte auf 24 Millionen Dollar – gegenüber 15 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Das Nettoergebnis übertraf mit rund 11 Millionen Dollar das Vorjahresergebnis von gut einer Million US-Dollar bei weitem.

Für das laufende zweite Quartal stellt Nordic einen Umsatz zwischen 200 und 220 Millionen US-Dollar in Aussicht. Die Mitte dieser Spanne liegt über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von rund 205 Millionen US-Dollar – ein klares Zeichen für Zuversicht im Management. Die Bruttomarge soll stabil über 50 Prozent bleiben.

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Arctic-Securities-Analyst Halvor Aasen Dybdahl wertet die Quartalszahlen als rundum stark: Umsatz, Margen und Ausblick hätten die Erwartungen übertroffen, erklärte der Experte laut dem norwegischen Finanzportal Finansavisen. Besonders der Ausblick auf das zweite Quartal sei ein positives Signal. Dies deute darauf hin, dass die jüngste Dynamik keine Eintagsfliege sei.

Dybdahl erwartet, dass die Konsensschätzungen für den Gesamtjahresumsatz 2026 um rund drei Prozent nach oben revidiert werden; beim bereinigten EBITDA könnten die Schätzungen sogar um sieben bis zehn Prozent steigen. Er hält nach der Berichterstattung einen Kursanstieg von fünf bis zehn Prozent für realistisch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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