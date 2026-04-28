Venezuela-Comeback: Eni und Repsol drehen den Gashahn auf

Cardón IV ist das Perla-Gasfeld im Golf von Venezuela, eines der größten Offshore-Gasfelder Lateinamerikas. Es wird über Cardón IV S.A. betrieben, ein Gemeinschaftsunternehmen von Eni und Repsol zu je 50 Prozent. Eni bezeichnete Perla beim Produktionsstart 2015 als größtes bis dahin entdecktes Offshore-Gasfeld Lateinamerikas und erstes Offshore-Gasfeld Venezuelas in Produktion.

Eni und Repsol wollen die Produktion in ihrem gemeinsamen Gasfeld Cardón IV in Venezuela auf 645 Millionen Kubikmeter pro Tag steigern, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Äußerungen des Projektmanagers auf einer Konferenz. Laut Reuters produziere das Feld derzeit etwa 580 Millionen Kubikmeter pro Tag. Allerdings wurde nicht gesagt, wann es die höhere Schwelle erreichen werde.

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Die jetzt genannte Steigerung von 580 auf 645 Millionen Kubikmeter pro Tag wäre kein riesiger Sprung, aber ein wichtiges Signal: Das entspricht einem Plus von gut 11 Prozent. Auf Jahresbasis läge die Produktion dann grob bei rund 6,7 Milliarden Kubikmetern Gas, nach etwa 6,0 Milliarden Kubikmetern beim aktuellen Niveau. Laut Reuters soll der Ausbau schrittweise erfolgen, unter anderem durch zusätzliche Bohrungen und Verbesserungen an der Infrastruktur; einen konkreten Zeitplan nannte Projektmanager Gonzalo Antonio Carrillo aber nicht.

Venezuela versucht nach Jahren von Sanktionen, Investitionsmangel und maroder Energieinfrastruktur seine Öl- und Gasproduktion wieder hochzufahren. Erst im März wurden strategische Vereinbarungen mit Repsol und Eni für Cardón IV gemeldet, die auch Exporte von Gas und Flüssigprodukten wieder ermöglichen sollen. Gleichzeitig steht Caracas bei den Konzernen tief in der Kreide: Reuters berichtete im März, dass Venezuela Eni Ende 2025 rund 3,3 Milliarden US-Dollar schuldete; Repsol bezifferte offene Forderungen separat auf 4,55 Milliarden Euro.

Für Repsol ist Venezuela offenbar wieder ein strategischer Hebel: Der Konzern teilte Mitte April mit, man könne die eigene Brutto-Ölproduktion im Land binnen 12 Monaten um 50 Prozent steigern und sie über 3 Jahre verdreifachen — vorausgesetzt, die Bedingungen bleiben bestehen und Zahlungsmechanismen funktionieren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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