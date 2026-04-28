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    Bijou Brigitte: Ausblick 2025 & 2026 – Umsatz- und Ergebnisprognosen

    Das Geschäftsjahr 2025 schließt mit soliden Kennzahlen ab und bildet die Basis für eine vorsichtig optimistische Prognose der Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2026.

    Bijou Brigitte: Ausblick 2025 & 2026 – Umsatz- und Ergebnisprognosen
    Foto: Comofoto - stock.adobe.com
    • Geschäftsjahr 2025: Konzernumsatz 338,0 Mio. EUR; Konzernergebnis vor Steuern 34,7 Mio. EUR; nach Steuern 23,7 Mio. EUR.
    • Umsatzprognose 2026: 330,0–350,0 Mio. EUR (Voraussetzung: keine größeren wirtschaftlichen/politischen Verwerfungen, stabile Inflation, stabile Konsumentenstimmung).
    • Ergebnisschätzung 2026 vor Ertragsteuern: 25,0–35,0 Mio. EUR (Vergleich 2025: 34,7 Mio. EUR).
    • Vorratsvermögen zum 31.12.2026 prognostiziert: 72,0–82,0 Mio. EUR (31.12.2025: 74,6 Mio. EUR).
    • Eigenkapitalquote 2026 erwartet: 52,0–55,0 % (2025: 56,2 %); Annahme: kurzfristige und langfristige Schulden über Vorjahresniveau und keine weiteren Rückkäufe eigener Aktien.
    • Investitionsvolumen 2026: 7,0–12,0 Mio. EUR (2025: 7,6 Mio. EUR); Anzahl Filialen zum Jahresende 2026 voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau (904 Filialen zum 31.12.2025).

    Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,00 % im Minus.


    Bijou Brigitte

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