BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BP nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der Ölkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe mit dem bereinigten Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie ihre Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Lydia Rainforth in einer Reaktion am Dienstag. Verantwortlich dafür seien das starke Raffinerie- und Handelsgeschäft sowie die niedrigeren Steuerquoten./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 6,809EUR auf Tradegate (28. April 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,5

Kursziel alt: 6,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,50 £ , was eine Steigerung von +10,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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