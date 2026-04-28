BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BP nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der Ölkonzern sei gut ins Jahr gestartet und habe mit dem bereinigten Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie ihre Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Lydia Rainforth in einer Reaktion am Dienstag. Verantwortlich dafür seien das starke Raffinerie- und Handelsgeschäft sowie die niedrigeren Steuerquoten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 6,809EUR auf Tradegate (28. April 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte