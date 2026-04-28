RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern sei stark ins Jahr gestartet und habe mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung um 20 Prozent sowie seine Prognose um 7 Prozent übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das robuste Handelsgeschäft sei hilfreich gewesen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 6,809EUR auf Tradegate (28. April 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.





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