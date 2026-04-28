NurExone erhält australisches Patent für die Herstellung von aus Stammzellen gewonnenen Exosomen

Forscher des Sheba Medical Center stellt auf der ISCEV@Denver die Arbeiten von NurExone zur Regeneration des Sehnervs mittels Exosomen vor

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 27. April 2026 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, ist erfreut ein neues Patent bekannt zu geben. Es deckt die „Produktion extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen“ ab, und wurde von der zuständigen Patentbehörde IP Australia erteilt.

Das Patent mit der australischen Patent Nr. 2020303456 wurde am 23. April 2026 erteilt und wird von der Technion Research and Development Foundation Limited gehalten. Das Patent bezieht sich auf eine Technologie, die exklusiv an NurExone lizenziert ist, und wird voraussichtlich bis zum 10. Juni 2040 in Kraft bleiben. Das gilt unter dem Vorbehalt der Zahlung der anfallenden Patentgebühren.

„Konsistenz ist einer der wichtigsten Werttreiber in der Bioproduktion“, äußerte der CEO von NurExone, Dr. Lior Shaltiel im Rahmen der Patenterteilung. „Dieses Patent unterstützt unsere Strategie, unsere Kerntechnologien zu schützen, die die skalierbare, reproduzierbare Produktion hochwertiger Exosomen ermöglichen, die für die therapeutische Entwicklung erforderlich sind. Während wir weitere Schritte zum Aufbau von Produktionskapazitäten unternehmen, einschließlich unserer kürzlich bekannt gegebenen Absichtserklärung mit dem in den USA ansässigen Unternehmen BioXtek, arbeiten wir parallel auch daran, die Technologien zu schützen, die eine skalierbare und zuverlässige Exosomenproduktion unterstützen.“

Das Patent erweitert zudem die internationale Patentfamilie von NurExone, die die Produktion extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen abdeckt. Es folgt auf zuvor bekannt gegebene Patenterteilungen in Israel und den Vereinigten Staaten. Weitere Anmeldungen in anderen Jurisdiktionen werden derzeit geprüft. Diese Entwicklung spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, einen breiten, strategisch ausgerichteten Schutz des geistigen Eigentums in wichtigen kommerziellen, regulatorischen und Produktionsmärkten zu sichern. Damit baut NurExone seine Exosomen-Bioproduktionstechnologie konsequent auf.