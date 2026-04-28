UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Markterwartungen im ersten Quartal um 2 Prozent verfehlt, schrieb Charles Eden am Dienstag nach den Zahlen. Der Auftragsbestand des Industriegaskonzerns liege allerdings auf Rekordniveau./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:30 / GMT
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Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 179,6EUR auf Tradegate (28. April 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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