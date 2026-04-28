Limes Schlosskliniken: Jahresabschluss 2025 genehmigt, 10 € Dividende vorgeschlagen
LIMES überzeugt mit starken Zahlen 2025, einem attraktiven Dividendenvorschlag und einem über Plan liegenden Start ins Geschäftsjahr 2026.
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- Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und Konzernabschluss 2025 geprüft, gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt.
- Aufsichtsrat stimmt dem Vorstandsvorschlag zu, der Hauptversammlung eine Dividende von 10,00 EUR je Aktie vorzuschlagen.
- Die Geschäftszahlen 2025 (Konzernabschluss) werden am 11.05.2026 veröffentlicht und entsprechen den bereits vorläufig veröffentlichten Ergebnissen.
- Geschäftsjahr 2026 läuft besser als geplant; im Q1 2026: Gesamtleistung 15,5 Mio. EUR (+38 % vs. Vorjahr), EBITDA 3,9 Mio. EUR (+32 % vs. Vorjahr).
- Unternehmensprofil: LIMES betreibt Privatkliniken für Stressfolgeerkrankungen sowie mentale und seelische Störungen (z. B. Depressionen, affektive Störungen, akuter Burnout) mit beziehungsorientierter Medizin für Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler.
- Wichtige Angaben für Anleger: ISIN DE000A0JDBC7, WKN A0JDBC; Handelsplätze XETRA und Düsseldorf (Freiverkehr); Investor-Relations-Kontakt: Petra Kaes, p.kaes@limes.care, Tel. 0221 669 615 10.
Der Kurs von Limes Schlosskliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 476,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,65 %
im Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 480,00EUR das entspricht einem Plus von +0,84 % seit der Veröffentlichung.
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