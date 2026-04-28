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    IAB sieht schwächsten Beschäftigungsausblick seit Corona

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsmarktforscher sehen pessimistische Aussichten
    • IAB Barometer 99,4 Punkte Beschäftigungskomponente 100
    • Arbeitslosigkeit 6,4 Prozent im März Ölpreisschock
    IAB sieht schwächsten Beschäftigungsausblick seit Corona
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitsmarktforscher blicken so pessimistisch auf die Beschäftigungsaussichten in Deutschland wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. "Die Dauerkrise in der Industrie und der Ölpreisschock drücken auf die Beschäftigung", sagte der Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Enzo Weber.

    Das IAB veröffentlicht monatlich ein Arbeitsmarktbarometer, das neben der Beschäftigung auch eine Prognose zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgibt und auf einer Umfrage unter allen deutschen Arbeitsagenturen zu deren Erwartungen basiert. Das Barometer kam im April wie im Vormonat auf einen Wert von 99,4 Punkte. Ein Wert von 100 Punkten gibt eine neutrale Entwicklung am Arbeitsmarkt an, 110 wäre eine besonders gute, 90 eine besonders schlechte Entwicklung.

    Arbeitslosigkeit dürfte weiter steigen

    Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung in Deutschland sank um 0,2 Zähler auf die neutrale Marke von 100 Punkten. Sie lag damit auf dem schwächsten Stand außerhalb der Corona-Pandemie, so das IAB.

    Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit signalisiere zudem eine steigende Arbeitslosigkeit. Als Grund hätten in der Befragung 20 der 146 Arbeitsagenturen den Iran-Krieg und die Folgen genannt.

    Die Arbeitslosenquote in Deutschland lag im März bei 6,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen war zwar mit der allgemeinen Frühjahrsbelebung gegenüber dem Vormonat Februar um 49.000 auf 3,021 Millionen Menschen gesunken, aber höher als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. An diesem Donnerstag legt die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Arbeitsmarktzahlen für April vor./lkl/DP/nas






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