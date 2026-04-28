AKTIE IM FOKUS
RWE weiter sehr fest - Barclays optimistisch für Quartalsbericht
- RWE am Dienstag im Dax deutlich im Aufschwung
- Crampton erwartet starke Quartalszahlen bei RWE
- Kurs binnen Jahres verdoppelt, Plus über 36 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RWE haben am Dienstag an der Dax-Spitze erneut kräftig zugelegt. Barclays-Anlayst Peter Crampton ist mit Blick auf die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns optimistisch. Sie sollten stark ausfallen und seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb er.
Am Vormittag gewannen RWE 1,6 Prozent auf 61,72 Euro. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs in etwa verdoppelt. Im laufenden Jahr sind die Papiere mit einem Plus von mehr als 36 Prozent im Dax der drittstärkste Wert.
Defensive Qualitäten von Versorgeraktien in einem zunehmend von Energie-Unsicherheit geprägten Umfeld stützen insgesamt den Sektor ./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 61,70 auf Tradegate (28. April 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +7,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,60 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 45,84 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der RWE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -7,47 %/+10,39 % bedeutet.
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