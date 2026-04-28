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    AKTIE IM FOKUS

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    Init nach Großauftrag aus Australien auf Hoch seit Oktober

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienkurs steigt nach Großauftrag auf Halbjahreshoch
    • Papiere klettern rund zwölf Prozent auf fünfzig Euro
    • Auftrag aus New South Wales knapp 380 Millionen Euro
    AKTIE IM FOKUS - Init nach Großauftrag aus Australien auf Hoch seit Oktober
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Init Innovation sind am Dienstag nach einem Großauftrag auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten gesprungen.

    Am Vormittag notierten die Papiere des IT-Dienstleisters für den öffentlichen Personenverkehr knapp zwölf Prozent höher bei rund 50 Euro. Damit machten sie ihre bislang negative Kursbilanz für das laufende Jahr mehr als wett und verbuchen nun einen Kursgewinn von rund sieben Prozent.

    Wie das Unternehmen mitteilte, erhielt es von der zentralen Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales den Auftrag für die Modernisierung der Fahrkartensysteme des Sydney Opal-Netzwerks.

    Die Behörde schätze das Auftragsvolumen für Init auf umgerechnet knapp 380 Millionen Euro für Konzeption, Installation und Lieferung des Fahrkartensystems sowie dessen Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren, hieß es weiter./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,73 % und einem Kurs von 50,00 auf Tradegate (28. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um +14,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 502,00 Mio..

    init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.




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