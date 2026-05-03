Diese Kernenergie-Aktien könnten profitieren!

IEA-Chef Fatih Birol sprach gegenüber CNBC vom größten Ölpreisschock der Geschichte. Seine Einschätzung: Atomkraft dürfte durch die Versorgungskrise zusätzlichen Rückenwind bekommen. Südkorea hat bereits angekündigt, stärker auf Kernenergie zu setzen. Weitere Staaten könnten folgen.

Die Energiekrise könnte zum Beschleuniger eines neuen Atomzeitalters werden. Während Länder seit dem Iran-Krieg hektisch versuchen, ihre Abhängigkeit von Öl und Gas zu verringern, rückt Kernenergie plötzlich wieder in den Fokus. .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Damit wird für Anleger eine Frage brisant: Welche Aktien könnten am meisten von einem neuen Atom-Boom profitieren?

Im Zentrum steht Uran. Der Brennstoff ist knapp, die Nachfrage übersteigt seit Jahren das Angebot, weil zu wenig in neue Minen investiert wurde. Zugleich haben westliche Käufer seit 2022 versucht, sich von russischen Produzenten unabhängiger zu machen.

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Davon profitiert vor allem Kazatomprom . Laut der World Nuclear Association war der kasachische Konzern 2024 für rund 21 Prozent der weltweiten Uranproduktion verantwortlich. Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt und liegt seit Jahresbeginn in Euro mehr als 50 Prozent im Plus (Stand:29.04.2026).

Auch Cameco aus Kanada steht im Fokus. Der Konzern kam 2024 auf 17 Prozent der globalen Uranproduktion und gilt als einer der etabliertesten westlichen Anbieter. Ben Kumar von Seven Investment Management erwartet, dass kanadische Minenwerte sehr gefragt werden könnten, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Wer breiter streuen will, kann auf Uran- und Nuklearfonds setzen. CNBC nennt etwa den Global X Uranium UCITS ETF . Das Produkt bündelt mehr als 50 Unternehmen aus Uranabbau, Raffinierung, Exploration und Nuklear-Komponenten. Größte Position ist Cameco mit rund 15 Prozent Portfolioanteil.

Eine weitere Möglichkeit ist der Uranpreis selbst. Da Uran nicht wie Öl offen an Börsen gehandelt wird, können Anleger über spezialisierte Vehikel wie Yellow Cake plc Zugang erhalten. Das Unternehmen kauft und hält physisches Uranoxid.

Auch Banken werden optimistischer. Citi hat Uran in den illiquiden Teil seiner Asset-Allokation aufgenommen. Bank of America sieht den Preis bis 2027 bei bis zu 135 US-Dollar je Pfund. Aktuell liegt der Spotpreis bei rund 86 US-Dollar.

Das Fazit: Wenn Energiesicherheit und Dekarbonisierung politisch noch wichtiger werden, könnte Kernenergie zum großen Gewinner der Krise werden. Für Anleger liegen die Chancen vor allem bei Uranproduzenten, Minen-ETFs und Spezialvehikeln. Doch nach der starken Rallye bleibt klar: Der Atom-Boom ist heiß – aber nichts für schwache Nerven.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



