Kurse geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 125,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,06 Prozent.

Für Belastung sorgte insbesondere ein überraschend deutlicher Anstieg der Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone. Vor allem die Erwartungen auf kurze Sicht legten überraschend stark zu. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 4,0 Prozent. Zuletzt hatten sie 2,5 Prozent prognostiziert.