Eine Millionen Unzen Gold sind nur der Start - Eine neue Goldchance in Liberia

Ein großes Landpaket im westafrikanischen Liberia und noch größere Ambitionen. Das Unternehmen Zodiac Gold befindet sich in einer entscheidenden Phase: 2026 läuft ein großangelegtes Bohrprogramm, bis Jahresende soll eine erste Goldressource von über einer Million Unzen präsentiert werden.

Wer an Goldbergbau in Afrika denkt, denkt zunächst an Südafrika oder Ghana. Doch die eigentliche Größe liegt woanders: Westafrika als Gesamtregion produziert jährlich mehr Gold als China, Russland oder Australien. In diesem Gürtel, der sich geologisch vom Senegal bis nach Nigeria erstreckt, wurden bislang rund 450 Millionen Unzen Gold entdeckt - in über 70 Lagerstätten, die jeweils mehr als eine Million Unzen umfassen. Vergleiche mit dem berühmten Abitibi-Gürtel in Kanada sind nicht übertrieben.

Und genau hier kommt Liberia ins Spiel. Das kleine westafrikanische Land gilt in dieser Region als am wenigsten exploriert - für Anleger bedeutet das: Die besten Entdeckungen könnten noch bevorstehen. Genau auf dieses Potenzial hat sich Zodiac Gold Inc. (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) spezialisiert. Das 2020 gegründete Unternehmen mit Sitz im kanadischen White Rock bei Vancouver hält zu 100 % ein Landpaket von mehr als 2.300 Quadratkilometern entlang der produktiven Todi-Scherzone.

Liberia bietet dabei nicht nur geologisch attraktive Bedingungen. Seit 2003 besteht eine stabile Demokratie mit starker US-Präsenz. Die Bergbaugesetzgebung, angelehnt an australisches Recht, gilt als fair und bergbaufreundlich. Der Bergbau trägt rund 25 % zum BIP bei, ausländische Direktinvestitionen haben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eine der höchsten Quoten Westafrikas. Die Royalty-Zahlungen an den Staat betragen lediglich 3 %, die Unternehmenssteuer 25 % - beides liegt im regionalen Wettbewerb im attraktiven Bereich.

Das Herzstück: Das Todi-Projekt und seine bisherigen Ergebnisse

Das Flaggschiff von Zodiac Gold ist das Todi-Projekt, ein 418 Quadratkilometer großes Areal rund 13 Kilometer nördlich der liberianischen Hauptstadt Monrovia. Die Nähe zur Hauptstadt ist strategischer Vorteil: Straßen, Hafen, Flughafen und Eisenbahn sind vorhanden, was Exploration und eine spätere mögliche Produktion deutlich kostengünstiger macht.