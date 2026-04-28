DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 30,86EUR auf Tradegate (28. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

