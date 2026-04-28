SILTRONIC AG Aktie schwach im Handel - 28.04.2026

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 69,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,15 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,25 € entspricht. Der Kursrückgang der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,15 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,72 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +4,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +46,93 % erlebt.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,75 % 1 Monat +31,08 % 3 Monate +30,72 % 1 Jahr +85,75 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 28.04.2026, 11:52 Uhr

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 28.04.2026 / 10:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

EQS Voting Rights Announcement: Siltronic AG Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 28.04.2026 / 10:12 CET/CEST Dissemination of a …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.