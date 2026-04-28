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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um -3,35 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.04.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.04.2026

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 70,09 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,43  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,97 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +86,89 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +28,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +91,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +126,28 % gewonnen.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,16 %
    1 Monat +91,41 %
    3 Monate +86,89 %
    1 Jahr +308,80 %
    Stand: 28.04.2026, 11:52 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intels überraschend starke Q1-Zahlen (Umsatz $13,6 Mrd, EPS $0,29, Bruttomarge 41%) und optimistischen Q2-Ausblick (Umsatz $13,8–14,8 Mrd, EPS $0,20, Marge 39%). Diskutiert werden verbesserte Fertigungs-Ausbeuten (Intel 3/4/18A), starkes ASIC- und Packaging-Geschäft, Analysten-Kurszielanhebungen (HSBC $100, MS $73, Evercore $111), starker Kursanstieg/Volatilität und Skepsis vor Überbewertung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 351,27 Mrd. € wert.

    Intel versus ARM Holdings – zwei Wetten auf die CPU-Renaissance


    Intel sprang vergangene Woche um 25 % – und ARM Holdings läuft ebenfalls. Wer beide Titel in einen Topf wirft, übersieht den entscheidenden Unterschied: Es sind zwei grundverschiedene Wetten auf denselben Megatrend. Eine Einordnung mit konkreten Bewertungsdaten für Privatanleger.

    AMD, Intel & Nvidia: Vorsicht vor zu viel Euphorie – die Absturzgefahr ist groß!


    Investoren befinden sich seit Wochen im Chip-Rausch und kaufen den Halbleiterindex SOX auf immer neue Höhen. Doch Vorsicht ist angebracht, beweist jetzt Rambus.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,92 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,49 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,31 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -2,46 %

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    -2,69 %
    +28,16 %
    +91,41 %
    +86,89 %
    +308,80 %
    +155,74 %
    +50,61 %
    +158,98 %
    +3.474,97 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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