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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie fällt um -1,47 % - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -1,47 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie fällt um -1,47 % - 28.04.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die NVIDIA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,47 % auf 182,10. Damit verliert die Aktie -2,72  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,05 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,96 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +7,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +15,32 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,78 %
    1 Monat +27,34 %
    3 Monate +15,96 %
    1 Jahr +91,94 %
    Stand: 28.04.2026, 11:53 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Nvidia: Debatten über neue Höchststände, Rücksetzer, Gewinnmitnahmen und das Verhältnis von Bewertung zu Fundamentaldaten. Themen sind Lieferketten, Memory-Preise, Margen, Hyperscaler-Abhängigkeiten sowie das Risiko einer signifikanten Korrektur und Szenarien wie Kursziele unter 50 USD.

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    Homestyler Hosts AIDA Global AI Design Awards Ceremony at Milan's ADI Design Museum


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,73 %. Intel notiert im Minus, mit -3,34 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,31 %. Broadcom verliert -3,49 %

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -1,37 %
    +7,78 %
    +27,34 %
    +15,96 %
    +91,94 %
    +650,62 %
    +1.347,45 %
    +22.458,66 %
    +1.301.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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