NVIDIA Aktie fällt um -1,47 % - 28.04.2026

Die NVIDIA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,47 % auf 182,10€. Damit verliert die Aktie -2,72 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,05 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,96 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +7,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +15,32 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,78 % 1 Monat +27,34 % 3 Monate +15,96 % 1 Jahr +91,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 28.04.2026, 11:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Nvidia: Debatten über neue Höchststände, Rücksetzer, Gewinnmitnahmen und das Verhältnis von Bewertung zu Fundamentaldaten. Themen sind Lieferketten, Memory-Preise, Margen, Hyperscaler-Abhängigkeiten sowie das Risiko einer signifikanten Korrektur und Szenarien wie Kursziele unter 50 USD.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Bil. € wert.

Investoren befinden sich seit Wochen im Chip-Rausch und kaufen den Halbleiterindex SOX auf immer neue Höhen. Doch Vorsicht ist angebracht, beweist jetzt Rambus.

MILAN, April 28, 2026 /PRNewswire/ - The Homestyler AIDA Global AI Design Awards Ceremony was held at the ADI Design Museum in Milan, bringing together leading figures from international design, academia and industry to explore the future of …

SHANGHAI, 28. April 2026 /PRNewswire/ - Am 23. April hat PATEO eine Reihe von intensiven Kooperationen mit NVIDIA und einem führenden Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (NEV) geschlossen. Das Unternehmen beschleunigt den Übergang …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,73 %. Intel notiert im Minus, mit -3,34 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,31 %. Broadcom verliert -3,49 %

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.