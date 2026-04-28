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    Polen verlängert Steuerrabatt auf Sprit bis Mitte Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuersenkung für Benzin und Diesel bis 15. Mai
    • Mehrwertsteuer auf Treibstoff vorübergehend 8 Prozent
    • Täglicher Höchstpreis und Bußgelder bis 230.000 Euro
    Polen verlängert Steuerrabatt auf Sprit bis Mitte Mai
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat die Steuersenkung für Benzin und Diesel infolge des Iran-Kriegs verlängert. Die ursprünglich bis zum 30. April geplante Maßnahme werde nun bis zum 15. Mai gelten, teilte das Finanzministerium der Nachrichtenagentur PAP zufolge mit.

    Ende März hatte die Regierung in Warschau ein Spritpreispaket verabschiedet, um den Verbrauchern angesichts der gestiegenen Rohölpreise Erleichterung zu verschaffen. Die Mehrwertsteuer für Treibstoffe wurde vorübergehend von bislang 23 Prozent auf 8 Prozent gesenkt. Außerdem erhält der Energieminister die Möglichkeit, bis Ende Juni die Höhe der Energiesteuer auf Treibstoff zu reduzieren.

    Wie das Finanzministerium jetzt mitteilte, bleibt es bis zum 15. Mai bei der bisherigen Senkung auf das nach EU-Recht zulässige Minimum von umgerechnet knapp sieben Cent pro Liter Benzin und Diesel.

    Zudem gilt weiterhin ein maximaler Kraftstoff-Einzelhandelspreis, der täglich vom Energieminister auf der Grundlage der durchschnittlichen Großhandelspreise und der Betriebskosten der größten Lieferanten festgelegt wird. Verstöße können mit Geldbußen von umgerechnet bis zu 230.000 Euro geahnt werden./dhe/DP/stk





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