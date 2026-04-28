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Salzgitter Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 28.04.2026
Am 28.04.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um -4,43 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.
Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.
Salzgitter Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.04.2026
Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 47,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,18 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,67 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,63 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -7,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,65 % gewonnen.
Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.
Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,38 %
|1 Monat
|+41,16 %
|3 Monate
|+4,63 %
|1 Jahr
|+126,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Salzgitter: Kursreaktionen auf den angekündigten Verkauf eigener Aktien, der den Freefloat erhöht. Es diskutiert fundamentale und technische Impulse, insbesondere die Aurubis-Beteiligung als Bewertungsbasis (Schätzwerte um 40–47 € je Aktie, je nach Annahmen) sowie vorläufige Q1-2026-Kennzahlen, die die Analystenprognose übertreffen und die Guidance anheben. Langfristig gilt SG als unterbewertet, vor dem Hintergrund Stahl-/Rüstungs- und Energiekosten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.
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Informationen zur Salzgitter Aktie
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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.