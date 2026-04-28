Salzgitter Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 28.04.2026

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 47,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,18 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,67 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,63 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -7,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,65 % gewonnen.

Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,38 % 1 Monat +41,16 % 3 Monate +4,63 % 1 Jahr +126,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Stand: 28.04.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Salzgitter: Kursreaktionen auf den angekündigten Verkauf eigener Aktien, der den Freefloat erhöht. Es diskutiert fundamentale und technische Impulse, insbesondere die Aurubis-Beteiligung als Bewertungsbasis (Schätzwerte um 40–47 € je Aktie, je nach Annahmen) sowie vorläufige Q1-2026-Kennzahlen, die die Analystenprognose übertreffen und die Guidance anheben. Langfristig gilt SG als unterbewertet, vor dem Hintergrund Stahl-/Rüstungs- und Energiekosten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,82 Mrd.EUR € wert.

Der Stahlkonzern Salzgitter will Aktien aus dem eigenen Bestand verkaufen, um den Streubesitz zu erhöhen. In Gesprächen mit Investoren sei wiederholt deutlich geworden, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis …

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Key word(s): Transaction in Own Shares Salzgitter AG to raise free float through selling treasury shares 28.04.2026 / 09:42 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien 28.04.2026 / 09:42 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,69 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +0,98 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,76 %. ArcelorMittal legt um +0,04 % zu

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.