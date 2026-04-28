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    Besonders beachtet!

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    Salzgitter Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um -4,43 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 28.04.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.04.2026

    Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 47,05 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,18  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,67 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,63 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -7,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,65 % gewonnen.

    Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,38 %
    1 Monat +41,16 %
    3 Monate +4,63 %
    1 Jahr +126,99 %
    Stand: 28.04.2026, 12:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Salzgitter: Kursreaktionen auf den angekündigten Verkauf eigener Aktien, der den Freefloat erhöht. Es diskutiert fundamentale und technische Impulse, insbesondere die Aurubis-Beteiligung als Bewertungsbasis (Schätzwerte um 40–47 € je Aktie, je nach Annahmen) sowie vorläufige Q1-2026-Kennzahlen, die die Analystenprognose übertreffen und die Guidance anheben. Langfristig gilt SG als unterbewertet, vor dem Hintergrund Stahl-/Rüstungs- und Energiekosten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Zur Salzgitter Diskussion

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,82 Mrd.EUR € wert.

    Salzgitter verkauft eigene Aktien - Streubesitz soll erhöht werden


    Der Stahlkonzern Salzgitter will Aktien aus dem eigenen Bestand verkaufen, um den Streubesitz zu erhöhen. In Gesprächen mit Investoren sei wiederholt deutlich geworden, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis …

    Salzgitter AG to raise free float through selling treasury shares


    EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Key word(s): Transaction in Own Shares Salzgitter AG to raise free float through selling treasury shares 28.04.2026 / 09:42 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

    Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien


    EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien Salzgitter AG steigert Freefloat durch Verkauf eigener Aktien 28.04.2026 / 09:42 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,69 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +0,98 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,76 %. ArcelorMittal legt um +0,04 % zu

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    -4,30 %
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    +42,19 %
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    +37,98 %
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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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