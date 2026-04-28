AMD, Nvidia, Oracle – Chip-Aktien im Hitzestau: Warum die Rallye reif für eine Pause ist

Der Halbleitersektor steht dort, wo Anleger besonders vorsichtig werden sollten: nicht wegen schwacher Perspektiven, sondern wegen zu viel Euphorie in zu kurzer Zeit. Der SOXX, der große US-Halbleiter-ETF, notiert inzwischen extrem weit über seiner 200-Tage-Linie. Genau solche Abstände waren in der Vergangenheit selten nachhaltige Einstiegspunkte. Um das Jahr 2000 markierte ein ähnlicher Überhitzungszustand den Beginn einer langen Bereinigung. Auch heute ist der Markt technisch heiß gelaufen.

Das bedeutet nicht automatisch, dass der KI- und Chip-Boom vorbei ist. Im Gegenteil: Die strukturelle Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher, Netzwerktechnik und Spezialchips bleibt intakt. Aber Börse handelt nicht nur Wachstum, sondern auch Preis. Wenn ein Sektor zu weit von seinem mittelfristigen Trend wegläuft, steigt das Rückschlagsrisiko deutlich. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Halbleiter langfristig spannend bleiben, sondern ob Anleger nach dieser Rallye noch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bekommen.