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    Verve Group Registered (A) optimiert Organisation für mehr Effizienz & KI-Boost

    Verve stellt die Weichen neu: Mit schlanker Struktur, KI-Offensive und Fokus auf Kernmärkte will der AdTech-Spezialist Effizienz, Wachstum und Profitabilität deutlich steigern.

    Verve Group Registered (A) optimiert Organisation für mehr Effizienz & KI-Boost
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Verve strafft seine Organisationsstruktur, um die operative Effizienz zu steigern und die KI-Implementierung zu beschleunigen.
    • Durch die Neuausrichtung des geografischen Footprints und Fokus in Deutschland werden Personal abgebaut und ab 2027 jährliche Kosteneinsparungen von rund 5 Mio. Euro erzielt.
    • Die umfassende Einführung künstlicher Intelligenz in alle internen Arbeitsprozesse soll die Skalierbarkeit, Produktivität und Margen des Konzerns deutlich verbessern.
    • Für 2026 rechnet Verve mit Kosteneinsparungen von ca. 1,5 Mio. Euro, ab 2027 sollen diese auf jährlich rund 5 Mio. Euro steigen.
    • Dave Simon wurde zum Chief Revenue Officer und President von Verve Marketplace ernannt, um das Wachstum auf der Supply Side zu beschleunigen.
    • Verve fokussiert sich auf seine Kernmärkte in den USA und Europa, nutzt KI-gestütztes Targeting und Branchenexpertise, um seine Position im AdTech-Markt weiter zu stärken.

    Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,62 % im Minus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,5290EUR das entspricht einem Plus von +0,76 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.668,40PKT (+0,02 %).


    Verve Group Registered (A)

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    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1
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