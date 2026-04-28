TIN INN Holding vereinbart Rahmen für 20 Hotels mit Investor
TIN INN startet durch: Mit einem institutionellen Investor sichert sich die Gruppe die Entwicklung, Errichtung und den Betrieb von bis zu 20 neuen Hotelstandorten.
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- TIN INN Holding AG hat verbindliche Rahmenvereinbarungen mit einem institutionellen Investor für die Entwicklung, Errichtung und den Betrieb von bis zu 20 Hotelstandorten abgeschlossen.
- Die Vereinbarungen umfassen die schlüsselfertige Errichtung der Hotels durch die TIN INN Gruppe, den Betrieb durch die TIN INN GmbH sowie eine langfristige Zusammenarbeit bei Standortentwicklung und Umsetzung.
- Die Hotelimmobilien werden vom Investor erworben und im eigenen Bestand gehalten, während TIN INN als Generalübernehmer und Betreiber fungiert.
- Bei vollständiger Umsetzung der Vereinbarungen wird ein potenzielles Gesamtumsatzvolumen von rund 35–40 Mio. EUR für die Errichtung der Hotels erwartet, zusätzlich laufende Erlöse aus dem operativen Betrieb.
- Die Umsetzung erfolgt in zwei Investitionsphasen, abhängig von der Standortentwicklung und der operativen Projektumsetzung, und markiert einen strategischen Entwicklungsschritt für die Gesellschaft.
- Der Vorstand sieht in den Vereinbarungen eine Bestätigung der bisherigen operativen Entwicklung und plant, weitere Investoren für eine Skalierung des Geschäftsmodells zu gewinnen sowie die Kapazitäten zu nutzen, um das Wachstum in den Jahren 2026 und 2027 zu fördern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei TIN INN Holding ist am 27.05.2026.
Der Kurs von TIN INN Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,44 % im
Plus.
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