Irans Rial kennt in der Krise nur eine Richtung

Mit dem Ausbruch des Krieges Ende Februar hat sich diese Abwärtsspirale massiv beschleunigt. Doch um die iranische Wirtschaft zu verstehen, muss man das Labyrinth der drei Wechselkurse durchschauen:

Wer auf die offizielle Wechselkurs-Entwicklung für den iranischen Rial in diesem Jahr blickt, reibt sich verwundert die Augen: Über Nacht schien der iranische Rial (IRR) im Januar von ca. 42.000 auf fast eine Million pro US-Dollar (USD) zu stürzen. Doch dieser Einbruch war keine plötzliche Entwertung, sondern ein Akt der Kapitulation vor der Realität. Portale wie Google Finance, MarketScreener oder Yahoo Finance stellten ihre Datenquelle vom fiktiven Staatskurs auf den marktnahen NIMA-Kurs um. Es war das Sichtbarmachen eines Verfalls, der sich jahrelang im Verborgenen vollzogen hatte.

- Der offizielle Staatskurs (42.000 IRR je USD): Ein Relikt aus besseren Zeiten. Er wird heute fast nur noch für staatliche Buchführung genutzt. Für die Bevölkerung und den Handel ist er bedeutungslos.

- Der NIMA-Kurs (ca. 1,3 Millionen IRR je USD): Dies ist das kontrollierte System der Zentralbank für Exporteure und Importeure. Hier versucht das Regime, den Verfall durch Deviseninterventionen zu bremsen. Er bildet die Basis für die meisten internationalen Statistiken.

- Der freie Marktkurs (über 1,6 Millionen IRR je USD): In den Gassen von Teheran wird die Wahrheit gehandelt. Inoffizielle Meldungen zeigen, dass der Rial auf der Straße seit Kriegsbeginn weit tiefer gefallen ist, als es offizielle Daten suggerieren.

Wer den Iran verstehen will, darf nicht auf die offiziellen 42.000 Rial schauen, sondern muss die Millionen auf den Schwarzmärkten zählen. Das Land steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Die Blockade der Straße von Hormus und massive Luftschläge auf die Energieinfrastruktur haben die Lebensader des Landes – den Ölexport – fast vollständig gekappt. Oxford Economics schätzt, dass 70 Prozent der Exporterlöse weggebrochen sind.

Die nackten Zahlen sind ernüchternd: Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für 2026 eine Schrumpfung des BIP um 6,1 Prozent. Die Inflation, die bereits 2025 über 50 Prozent lag, ist völlig außer Kontrolle geraten. Lebensmittel wie Öle und Fette verteuerten sich innerhalb eines Jahres um über 200 Prozent, Brot und Getreide um 140 Prozent. Um die Entwertung in den Griff zu bekommen, verteilt die Zentralbank mittlerweile 10-Millionen-Rial-Noten – ein Verzweiflungsakt in einer Volkswirtschaft, in der Bargeld aufgrund des eingeschränkten Internetzugangs und fehlender digitaler Infrastruktur wieder zur lebensnotwendigen Mangelware geworden ist.

Fazit: Elend statt Erholung

Selbst wenn ein Friedensabkommen erreicht wird, sind die Schäden an der Infrastruktur (geschätzt bis zu 270 Milliarden US-Dollar) so gewaltig, dass eine Erholung Jahrzehnte dauern könnte, warnen Experten. Die Entwicklung des Rial, der aus dem Krisenmodus nicht mehr herauskommt, macht diese Aussicht deutlich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion