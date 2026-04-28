Verve Group will sparen und in Deutschland Stellen streichen





So weit brauchst du doch noch gar nicht schauen. Am 30. April kommt der Jahresbericht für 2025. Dann bekommen wir überhaupt erstmal ein vollständiges Bild davon, wie es am Stichtag 31.12.2025 bei Verve bilanziell und finanziell genau aussah? Für ein "komplettes Bild" fehlen ja noch die restlichen Daten vom GB 2025.

Wichtiger wird dann der 27. Mai , denn an dem Tag kommt die Zwischenmeldung zum 1. Quartal 2026. Hier muss der Beweis kommen, dass Verve mit der Unification wirklich die Margen steigern und die Cashflowgenerierung verbessern konnten! Das Remco Westermann (Gründer, CEO und Ankeraktionär von Verve) in der Zwischenzeit bzw. im Vorfeld ja selbst nochmal Aktien von Verve - in Summe von fast 3 Mio.€ - zugekauft hat, ist dabei ein sehr ermutigendes Zeichen! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Danach kommt erstmal noch die Hauptversammlung am 5. Juni 2026 ... und erst dann - am 16. Juni 2026 - folgt der Capital-Markets-Day.

Auf den bin ich allerdings auch schon sehr gespannt! Aber erstmal kommen die (ebenfalls wichtigen) Q1-Zahlen am 27. Mai 2026 ...







