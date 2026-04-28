Verve Group will sparen und in Deutschland Stellen streichen
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Verve Group baut um und kappt für Kosteneinsparungen Stellen in Deutschland. Verve will die jährlichen Kosten ab 2027 um rund fünf Millionen Euro drücken, wie der Spezialist für digitale Werbung am Dienstag in Stockholm mitteilte. Dazu wollen die Schweden die internen Arbeitsabläufe mit Künstlicher Intelligenz (KI) schneller straffen und damit profitabler werden. In diesem Jahr sind Einsparungen von 1,5 Millionen Euro eingeplant, dabei sind einmalige Umbaukosten bereits berücksichtigt. Wie viele Stellen in Deutschland wegfallen, dazu machte der im SDax notierte Konzern zunächst keine Angaben. Die Aktie reagierte am Mittag per saldo kaum auf die Mitteilung./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 17.677 auf Ariva Indikation (28. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 304,18 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR.
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https://investors.verve.com/press-release/verve-appoints-david-simon-as-chief-revenue-officer-and-president-of-verve-marketplace/
https://investors.verve.com/news/verve-group-intends-to-relocate-registered-office-to-ireland-aligning-corporate-structure-with-international-and-us-peers/