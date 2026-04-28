Kupferdefizit plötzlich unsicher: Droht dem Kupferpreis jetzt ein Crash?

Dennoch muss man anerkennen, dass die Unsicherheiten, die aus dem Iran-Krieg resultieren auch vor Kupfer nicht halten machen und den Preis limitieren. Anders ausgedrückt: Das durchaus vorhandene Bewegungs- bzw. Aufwärtspotenzial kann sich nicht entfalten. Anziehende Anleiherenditen und ein wieder etwas robusterer US-Dollar belasten. Auch Gold, das mittlerweile unterhalb von 4.700 US-Dollar notiert , und Silber, das sich einer brisanten Preiszone nähert , ächzen unter der Gemengelage.

Der Kupferpreis ringt mit dem Preisbereich um 6 US-Dollar / lb. Die charttechnische Konstellation ist überaus aussichtsreich; um nicht zu sagen explosiv. Doch nicht nur deswegen steht Kupfer im Fokus von Anlegern und Investoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Unmittelbar vor der morgigen Fed-Sitzung nehmen die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder Kurs auf den Bereich von 4,4 Prozent. Der aussagekräftige US-Dollar-Index notiert zwar noch immer unterhalb der wichtigen Marke von 100 Punkten, zeigte sich zuletzt aber sehr stabil.

ICSG bewertet die Lage für Kupfer neu: Anleger sind besorgt

Die International Copper Study Group (ICSG) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die einerseits die Transparenz des Kupfermarktes verbessert und andererseits die Akteure mit wichtigen Daten versorgt. Anders ausgedrückt: Ihr Wort hat Gewicht.

Die ICSG ging in ihrer im Oktober veröffentlichten Marktprognose davon aus, dass sich das Defizit in 2026 auf 150.000 Tonnen Kupfer belaufen wird. Noch 2025 befand sich Kupfer in einer Überschussphase. Banken gingen zum Teil von einem noch höheren Defizit für 2026 aus. Diese Defiziterwartung prägte die Kupfer-Analysen und war die treibende Kraft hinter der beachtlichen Kupferpreisrallye.

In der letzten Woche veröffentlichte die ICSG eine neue Prognose für 2026 und lieferte auch gleich eine Erwartung für 2027. Im Ergebnis geht die International Copper Study Group nunmehr für 2026 von einem Überschuss in Höhe von 96.000 Tonnen Kupfer aus, für 2027 ist es gar ein Überschuss von 377.000 Tonnen, der prognostiziert wurde. Die ICSG erwartet einen geringeren Kupferverbrauch und gleichzeitig ein höheres Angebot aus Sekundärquellen wie etwa dem Recycling.

Kurzum. Die ICSG hat die Situation für 2026 neu bewertet. Ihre Prognosen sind jedoch mit zahlreichen Unsicherheiten belegt. Diese betreffen die Nachfrage- aber auch die Angebotsseite.

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Kupferdefizit weiterhin möglich

Während die ICSG mit ihrer Überschusserwartung überraschte und so manchen Anleger aufgeschreckt haben dürfte, wirbelte eine andere Prognoseanpassung den Markt auf. Kupferschwergewicht Freeport-McMoRan veröffentlichte seine Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 und passte gleichzeitig seine Prognose für die Kupferproduktion im Jahr 2026 an.

Freeport-McMoRan fährt die Grasberg-Mine wieder hoch und sieht sich hinter dem Zeitplan bzw. hinter dem angestrebten Tempo. Im Ergebnis erwartet der Konzern nun eine Produktion in Höhe von 3,1 Mrd. lbs Kupfer. Zuvor ging man von einer Jahresproduktion in Höhe von 3,4 Mrd. lbs Kupfer aus. Zur Einordnung: Die Differenz von 0,3 Mrd. lbs Kupfer entspricht etwa 136.000 Tonnen Kupfer, die dem Markt in 2026 fehlen könnten.

Fazit - Droht dem Kupferpreis jetzt ein Crash?

Die ICSG-Prognose hätte durchaus das Potenzial gehabt, den Kupferpreis gewaltig unter Druck zu setzen. Die von Freeport-McMoRan in Aussicht gestellte geringere Produktion nahm der Situation allerdings die Brisanz. Die deutliche Prognosekappung von Freeport-McMoRan zeigte einmal mehr, wie fragil die Angebotsseite letztendlich ist. Die aktuelle Berichtssaison könnte weitere Überraschungen zutage bringen.

Man kann die Situation vielleicht so zusammenfassen: Die Defizit-Erwartung steht auf der Kippe, ist aber noch nicht endgültig hinfällig.

Aus charttechnischer Sicht macht Kupfer nach wie vor einen sehr stabilen Eindruck. Der Kupferpreis hält den Kontakt zum zentralen Widerstandsbereich 6,0 US-Dollar / 6,2 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 6,2 US-Dollar würde dem Preis die Chance geben, in Richtung 7,0 US-Dollar bzw. 7,5 US-Dollar vorzustoßen. Die zentrale Unterstützungszone ist in den Bereich 5,5 US-Dollar / 5,2 US-Dollar zu verorten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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