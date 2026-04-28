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    Markt hört nur Störgeräusche

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    Nutzerrekord bei Spotify – aber Anleger strafen die Aktie gnadenlos ab

    Spotify gewinnt mehr Nutzer als erwartet und trotzt höheren Preisen. Doch der Ausblick enttäuscht, die Aktie schwächelt und Künstliche Intelligenz wird zur neuen Bewährungsprobe.

    Markt hört nur Störgeräusche - Nutzerrekord bei Spotify – aber Anleger strafen die Aktie gnadenlos ab
    Foto: Richard Drew/AP

    Spotify hat im ersten Quartal etwas mehr Nutzer gewonnen als von Analysten erwartet. Der schwedische Streaming-Konzern kam auf 761 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Wall Street hatte mit 759 Millionen gerechnet. Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg um neun Prozent auf 293 Millionen.

    Damit zeigt Spotify, dass die Nachfrage nach einer Preiserhöhung im wichtigsten Markt robust bleibt. In den Vereinigten Staaten hatte das Unternehmen den Preis für Premium-Abos im Januar um acht Prozent auf 13 US-Dollar pro Monat angehoben. Der Konzern setzt darauf, dass Nutzer wegen ihrer Playlists, Musikbibliotheken und persönlichen Empfehlungen nur ungern wechseln.

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    Spotify hat sein Angebot inzwischen weit über Musik hinaus ausgebaut. Zur Plattform gehören Podcasts, Hörbücher, Videos und seit Kurzem auch eine Partnerschaft mit Peloton Interactive, über die mehr als 1.000 Fitnesskurse verfügbar werden.

    Beim Umsatz blieb das Unternehmen jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück. Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um acht Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Bloomberg mit 4,53 Milliarden Euro gerechnet. Für das zweite Quartal stellt Spotify 778 Millionen monatlich aktive Nutzer und ein Betriebsergebnis von 630 Millionen Euro in Aussicht. Letzteres lag unter den Erwartungen.

    Strategisch steht Spotify nun vor der Frage, wie es Künstliche Intelligenz nutzen kann. Das Unternehmen testet neue Funktionen, mit denen Nutzer Empfehlungen stärker steuern und per Künstlicher Intelligenz Playlists für Musik und Podcasts erstellen lassen können. Zudem ist Spotify auf Plattformen wie ChatGPT und Claude verfügbar.

    Stimmung bleibt gemischt

    Nach einem starken Kursanstieg im vergangenen Jahr hat die Spotify-Aktie im Jahr 2026 ordentlich verloren. Die Ausblick macht es für Anleger nicht besser.

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    Sie zweifeln weiter, ob Spotify im Wettbewerb mit YouTube, Amazon und Meta Platforms auch im KI-Zeitalter genug eigene Stärke zeigen kann.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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    Markt hört nur Störgeräusche Nutzerrekord bei Spotify – aber Anleger strafen die Aktie gnadenlos ab Spotify gewinnt mehr Nutzer als erwartet und trotzt höheren Preisen. Doch der Ausblick enttäuscht, die Aktie schwächelt und Künstliche Intelligenz wird zur neuen Bewährungsprobe.
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